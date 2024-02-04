به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نوروزی در دیدار با استاندار خراسان شمالی که صبح امروز در استانداری برگزار شد، توجه به امنیت غذایی را مهم دانست و گفت: وزارت جهاد کشاورزی در شرایط کنونی باید محور اقتصاد و امنیت غذایی را مورد توجه و تاکید قرار دهد هر چند که با برنامهریزیهای انجام شده اقدامات خوبی صورت گرفته است.
رییس سازمان دامپزشکی بیان کرد: چهل درصد تولید مرغ کشور توسط استانهای گلستان، مازندران و گیلان انجام میشود که در خراسان شمالی نیز این حوزه فعالتر شود.
وی با بیان اینکه در حوزه آبخیزداری هنوز اقدامات خوبی انجام نشده است، گفت: استانها به مقوله آبخیزداری توجه ویژه داشته باشند.
نوروزی گفت: عدم توجه به بیماریهای مشترک انسان و حیوان موجب بحران میشود.
رییس سازمان دامپزشکی اظهار کرد: از اعتبارات ملی به حوزه دامپزشکی خراسان شمالی کمک خواهیم کرد.
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