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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۸

رییس سازمان دامپزشکی:

چهل درصد مرغ مصرفی کشور در استان‌های شمالی تولید می‌شود

چهل درصد مرغ مصرفی کشور در استان‌های شمالی تولید می‌شود

بجنورد- رییس سازمان دامپزشکی گفت: چهل درصد تولید مرغ کشور توسط استان‌های گلستان، مازندران و گیلان انجام می‌شود که نیاز است خراسان شمالی در این حوزه فعال‌تر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نوروزی در دیدار با استاندار خراسان شمالی که صبح امروز در استانداری برگزار شد، توجه به امنیت غذایی را مهم دانست و گفت: وزارت جهاد کشاورزی در شرایط کنونی باید محور اقتصاد و امنیت غذایی را مورد توجه و تاکید قرار دهد هر چند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده اقدامات خوبی صورت گرفته است.

رییس سازمان دامپزشکی بیان کرد: چهل درصد تولید مرغ کشور توسط استان‌های گلستان، مازندران و گیلان انجام می‌شود که در خراسان شمالی نیز این حوزه فعال‌تر شود.

وی با بیان اینکه در حوزه آب‌خیزداری هنوز اقدامات خوبی انجام نشده است، گفت: استان‌ها به مقوله آبخیزداری توجه ویژه داشته باشند.

نوروزی گفت: عدم توجه به بیماری‌های مشترک انسان و حیوان موجب بحران می‌شود.

رییس سازمان دامپزشکی اظهار کرد: از اعتبارات ملی به حوزه دامپزشکی خراسان شمالی کمک خواهیم کرد.

کد مطلب 6014017

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