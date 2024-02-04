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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی کردستان خبر داد؛

آغاز پویش «عید مهربانی» در کردستان

آغاز پویش «عید مهربانی» در کردستان

سنندج_مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان گفت: پویش «عید مهربانی» هرساله در آستانه سال جدید و همزمان با هفته احسان و نیکوکاری در کردستان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی پویش مهربانی که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: امسال طرح پویش عید مهربانی از امروز در استان آغاز و براساس نیازسنجی‌های انجام شده در این راستا شبکه‌های مردمی ایجاد کردیم تا کمک‌ها با اولویت و براساس نیازمندی‌ها انجام شود.

وی بیان کرد: هدف از این کار این بود که در طول سال سنت حسنه کمک به نیازمندان را داشته باشیم و در این زمینه از ظرفیت خیرین و افراد نیکوکار استفاده کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان تصریح کرد: در راستای جمع‌آوری کمک‌های مردمی در سطح کشور سامانه سخا بصورت آزمایشی در البرز راه اندازی شده است و بعد از به نتیجه رسیدن به کل کشور تسری پیدا خواهد کرد.

طوسی عنوان کرد: با راه‌اندازی این سامانه تمام کسانی که نیازمند مالی هستند می‌توانند نیازهای خود را ثبت کنند و افراد خیر و مراکز نیکوکار نیز براساس نیازهای اعلام شده در سامانه کمک می‌کنند.

۷۵ هزار خانوار کردستانی تحت پوشش کمیته امداد هستند

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۶۰ هزار نفر از جمعیت استان در قالب ۷۵ هزار خانوار زیرپوشش این نهاد هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان عنوان کرد: ۴۴ درصد از این خانوارها زن سرپرست، و حدود ۲۳ هزار دانش‌آموز و هزار و ۵۶۰ نفر دانشجو هستند.

طوسی گفت: امسال منابع کمیته امداد برای ۳۵ سرفصل کاری و ۹۴ فعالیت، ۳۰ هزار میلیارد ریال بود که با رشد سه برابری نسبت به سال گذشته مواجه شدیم و ۸۷ درصد این منابع تخصیص پیدا کرده است.

وی افزود: در این نهاد طرح‌های دیگری با عنوان طرح اکرام ایتام و محسنین و قرض ماندگار هم داریم که در قالب این طرح‌ها کمک‌های مردمی از طریق مختلف از جمله جذب حامی برای نیازمندان جمع آوری خواهد شد.

کد مطلب 6014037

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