۳۶میلیاردتومان تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان بویراحمدی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب حیدری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ۶۰۰ پرونده برای پرداخت تسهیلات به بانکها معرفی شدهاند که از این تعداد، تاکنون ۳۰۰ طرح اجرایی شده و۳۰۰ طرح نیز در بانکها در انتظار اعتبارات هستند
وی بیان داشت: پنج هزار و ۶۷۰ خانوار با جمعیت ۱۳ هزار نفر تحت حمایت و معیشت بگیر کمیته امداد منطقه یک یاسوج هستند.
حیدری تصریح کرد: در سال جاری، در راستای خوداتکایی نیازمندان و بهره گیری از توان آنان ۱۲۰ مددجوی این نهاد، با اعتبار یکصد میلیون تومان، در دورههای آموزشی مهارت آموزی، کارآفرینی و پایدارسازی طرحهای اشتغال شرکت کردهاند.
وی افزود: پس از دوره آموزشی، زمینه پرداخت تسهیلات و اشتغال برای مددجویان فراهم خواهد شد
حیدری اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲۰ نفر از مددجویان و دیگر نیازمندان این نهاد مشغول به کار شدهاند که از این تعداد ۳۰۰ نفر از طریق تسهیلات اشتغال و ۲۰ نفر نیز با معرفی به مراکز کاریابی در ادارات، سازمانها و مراکز دولتی و غیر دولتی مشغول به کار شدهاند.
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