کتاب راهنمای گردشگری استان تهران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران این کتاب از سری انتشارات این سازمان است که با مشارکت انجمن خدمات فرهنگی ایرانیان خارج از کشور منتشر شد.

براساس این گزارش ، این اثر ، در 123 صفحه، مصور، در قطع جیبی وتیراژ5000 نسخه گردآوری وتالیف شده است و موضوعات کلی آن شامل سرفصل هایی با عناوین تهران، تاریخچه ، اعیاد ومراسم ملی و مذهبی، غذا و نوشیدنی ها ، خدمات مسافرتی ، راهها و ارتباطات ، ورزش و تفریح و معرفی اجمالی 13 شهرستان تابعه استان تهران می باشد.

در پایان کتاب نیز اطلاعات ضروری برخی از مراکز سیاحتی تهران نظیر هتل و هتل آپارتمانها، رستورانها و ... و نقشه گردشگری و راههای تهران و شهرستانهای تابعه آن آورده شده است.

لازم به ذکر است، علاقمندان می توانند جهت استفاده از این اثر به معاونت امور فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران مراجعه کنند.