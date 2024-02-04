مزایده ۵۸ قطعه تجاری، مسکونی و زمین در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جنتی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: ۵۸ قطعه زمین تجاری، واحد مسکونی و مغازه توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در ایام الله دهه فجر به مزایده گذاشته شده‌است. این مزایده با شرایط ویژه نقد و اقساط در شهرهای تهران، اسلامشهر، پیشوا، صفا دشت، فیروزکوه و دماوند اکران شده‌است.

متقاضیان می‌توانند برای مشاهده اطلاعات کامل و مشخصات املاک و اراضی، مراحل برگزاری مزایده و از دریافت اسناد و شرایط ثبت نام در مزایده به سامانه ستاد ایران به «آدرس» مراجعه نموده و شماره مزایده ۲۰۰۲۰۰۳۰۲۹۰۰۰۰۰۲ را جست جو کنند.

لازم به ذکر است آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه مذکور ۲۵ بهمن ماه سال جاری تعیین شده و آگهی این مزایده، فردا و پس‌فردا روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ در روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ خواهد شد.