تعالی نظام در گرو تحقق جنبش نرم افزاری و علمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نوید ادهم در جمع اعضاء اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اظهار داشت: 20 یا 30 سال آینده در سطح بین الملل و در سطح کشورمان، زندگی فن آورانه خواهد بود. حرکت به سوی دنیای فن آوری هر چه زمان می گذرد حاکمیت فن آوری، حاکمیت تکنولوژی در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ما بیش از پیش رقم خواهد خورد. فن آوری و تکنولوژی و فرهنگ حاکم بر تکنولوژی خودش را بر ما تحمیل خواهد کرد.

وی گفت: به همین دلیل باید یک نوع ژرف نگری و آینده پژوهی و یک تبیین دقیق نظری از آینده داشته باشیم و هدف و برنامه امروزمان را شناسایی کنیم و برای دستیابی به آن هدف تلاش مضاعف داشته باشیم.

رئیس سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش گفت: پیشرفت زمان باعث پیچیدگی تکنولوژی شده، کار ما تخصص بیشتر و مهارت بیشتری را می طلبد، باید در آموزش و پرورش و در مدرسه انسان هایی با مهارت بیشتر را به کارگیری کنیم. این مسئله را می توان در کلیه ابعاد فردی، اجتماعی و غیره تعمیم داد، چون به سمت دنیای فن آورانه در حال حرکت هستیم بنابراین به سمت دنیای پیچیده در حال حرکت هستیم و دیگر نمی شود این پیچیدگی ها را نادیده گرفت.

نوید ادهم ادامه داد: باید دوسویه به این پدیده نگاه کرد، اگر بخواهیم یک پدیده اجتماعی یا سیاسی را تجزیه و تحلیل کنیم باید دهها عامل پیدا و پنهان این مسئله را با هم تجزیه و تحلیل کنیم. نمی شود یک سویه به یک مسئله نگاه کرد. .

وی در پایان اظهار داشت: به دلیل در هم تنیدگی پدیده ها باید مهارت های ما افزایش یابد. امروز علوم بین رشته ای خیلی متداول شده، در 100 سال پیش این رشته ها را جدا جدا یاد می دادند ولی امروز اینها را با یکدیگر تلفیق کردند. به دلیل درهم تنیدن علوم فنی و علوم انسانی، مهارت آدم ها هم باید پیچیده تر و سخت تر باشد.