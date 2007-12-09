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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۴

اعتبارات جذب شده در بخش عمرانی شهرداری مشهد مطلوب نیست

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد گفت :در بخش عمرانی شهرداری مشهد حدود 30 درصد اعتبارات جذب شده که از نظر ما مطلوب نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر سید علی اکبر رزمی ظهر امروز در بیست و چهارمین جلسه علنی سومین دوره شورای اسلامی شهر مشهد با انتقاد از جذب اعتبارات درجهت رفع مشکلات جمع آوری آب های سطحی تصریح کرد: دربخش جمع آوری آب های سطحی 12 میلیارد تومان اعتبار مصوب پیش بینی شده است که تنها 895 میلیون تومان و هفت درصد از بودجه اختصاص یافته جذب شده است.

رزمی گفت: در بخش ایجاد تاسیسات شهری و ایجاد فرهنگسراها، میادین میوه و تره بار چهار میلیارد تومان اعتبار مصوب داشته است که دو میلیارد و 700 میلیون تومان از آن جذب شده است.

وی با اشاره به تغییر سیستم مدیریتی در حوزه فعالیت شهرداری افزود: دگردیسی مدیریتی در شهرداری صورت گرفته است و با تفویض اختیار به مناطق هم اینک 70 تا 80 درصد قراردادها در مناطق منعقد می شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اظهار داشت: تغییر سیستم مدیریت در کارها موثر بوده و موجب بهبود روند کارها و کاهش بروکراسی شده است.

رزمی تصریح کرد: شهرداری تا پایان آذرماه جاری گزارش هشت ماهه از پیشرفت فیزیکی پروژه ها و فعالیت های شهرداری را به همراه عملکرد ریالی و درآمدی به شورا شهر ارائه نماید که به تصویب اعضای شورای شهربرسد.

سید اسماعیل مفیدی عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز گفت: در حال حاضر سیاستهای تعدیل جدید قیمت ها توسط دولت موجب نابودی سیستم پیمانکاری شده است.

وی افزود: شرایط خصوصی پیمان باید به گونه ای باشد تا منافع پیمانکار تامین شود در غیر این صورت زمینه کار کاری پیمانکار و فساد در پروژه های فراهم می شود.

مفیدی تصریح کرد: به پیمانکارانی که زیر قیمت ها پیشنهاد نمایند نباید پروژه واگذار شود چون موجب خسارتهای جدی خواهد شد.

همچنین دو لایحه تشویق جهت انتقال سرمایه گذاری مجتمع های کارگاهی  و مشاغل آلاینده و مزاحم سطح شهر تصویب شد.

کد مطلب 601414

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