اعتبارات جذب شده در بخش عمرانی شهرداری مشهد مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر سید علی اکبر رزمی ظهر امروز در بیست و چهارمین جلسه علنی سومین دوره شورای اسلامی شهر مشهد با انتقاد از جذب اعتبارات درجهت رفع مشکلات جمع آوری آب های سطحی تصریح کرد: دربخش جمع آوری آب های سطحی 12 میلیارد تومان اعتبار مصوب پیش بینی شده است که تنها 895 میلیون تومان و هفت درصد از بودجه اختصاص یافته جذب شده است.

رزمی گفت: در بخش ایجاد تاسیسات شهری و ایجاد فرهنگسراها، میادین میوه و تره بار چهار میلیارد تومان اعتبار مصوب داشته است که دو میلیارد و 700 میلیون تومان از آن جذب شده است.

وی با اشاره به تغییر سیستم مدیریتی در حوزه فعالیت شهرداری افزود: دگردیسی مدیریتی در شهرداری صورت گرفته است و با تفویض اختیار به مناطق هم اینک 70 تا 80 درصد قراردادها در مناطق منعقد می شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اظهار داشت: تغییر سیستم مدیریت در کارها موثر بوده و موجب بهبود روند کارها و کاهش بروکراسی شده است.

رزمی تصریح کرد: شهرداری تا پایان آذرماه جاری گزارش هشت ماهه از پیشرفت فیزیکی پروژه ها و فعالیت های شهرداری را به همراه عملکرد ریالی و درآمدی به شورا شهر ارائه نماید که به تصویب اعضای شورای شهربرسد.

سید اسماعیل مفیدی عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز گفت: در حال حاضر سیاستهای تعدیل جدید قیمت ها توسط دولت موجب نابودی سیستم پیمانکاری شده است.

وی افزود: شرایط خصوصی پیمان باید به گونه ای باشد تا منافع پیمانکار تامین شود در غیر این صورت زمینه کار کاری پیمانکار و فساد در پروژه های فراهم می شود.

مفیدی تصریح کرد: به پیمانکارانی که زیر قیمت ها پیشنهاد نمایند نباید پروژه واگذار شود چون موجب خسارتهای جدی خواهد شد.

همچنین دو لایحه تشویق جهت انتقال سرمایه گذاری مجتمع های کارگاهی و مشاغل آلاینده و مزاحم سطح شهر تصویب شد.