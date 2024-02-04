ضرورت مشارکت حداکثری دانشگاهیان در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، علیرضا رهایی در مراسم آغاز چهل و پنجمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های امام و شهدا که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، با بیان اینکه دهه فجر از جنبه‌های مختلف برای ما مقدس است، گفت: دهه فجر برای ما فرصت مغتنمی است برای تفکر در خصوص اهداف انقلاب بزرگ اسلامی؛ انقلابی که توسعه علمی، مبارزه با فساد و مبارزه با استکبار جهانی را در صدر اهداف خود قرار داد و در این مسیر حرکت کرد و طی چند سال موفقیت‌های بزرگی را نصیب کشور و ملت ایران کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: امروز کشور ما به عنوان یک کشور مستقل در کل جهان به رسمیت شناخته شده است و این استقلال را به برکت وجود انقلاب اسلامی می‌دانیم.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مهم ترین تحولات علمی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: تحولات بزرگی در کشور ما اتفاق افتاده است که افزایش تعداد دانشجو از کمتر از ۲۰۰ هزارنفر به بیش از ۴ میلیون، روند توسعه آموزش عالی را نشان می‌دهد.

رهایی همچنین با بیان اینکه رتبه علمی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی از نظر تولیدات علمی کشور از رتبه ۵۲ به ۱۵ صعود یافت، خاطر نشان کرد: این پیشرفت حاصل تلاش علمی مراکز علمی و محیط‌های دانشگاهی است. ضمن اینکه این شاخص‌های رشد در مباحث اقتصادی و اجرایی در سایر حوزه ها نیز اتفاق افتاده است. اگر چه این اتفاقات مثبت به این معنا نیست که ما کم و کاستی نداشتیم چرا که در برخی جنبه‌ها موفقیت‌ها نسبی بوده و باید با تلاش بیشتر به هدف غایی دست یابیم.

وی به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه اشاره کرد و گفت: ما به زودی در ماه اسفند با آزمون جدید انتخابات مجلس مواجه هستیم، ممکن است در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شود، اما واقعیت این است که امام (ره) فرمودند مجلس در راس امور است، این موقعیت و جایگاه مجلس را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه قانونگذاری و نظارت بر امور اجرایی کشور دو وظیفه مهم مجلس است، اگر مجلس پشتوانه مردمی داشته باشد، با قدرت و قوت امور خود را پیگیری می کند بر این اساس نیازمند مشارکت گسترده در انتخابات هستیم.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر نقش دانشگاهیان برای مشارکت در انتخابات پیش رو را با اهمیت دانست و گفت: بسیاری از اقشار مردم به نخبگان جامعه نگاه می‌کنند و رای آنها را برای خود حجت می دانند، از این جنبه همه ما دانشگاهیان باید در محورهای مختلف اعم از ارزیابی عملکرد مجلس فعلی و بررسی نقاط ضعف و قدرت آن، تدوین معیارهای انتخاب اصلح، ترسیم دورنمای مجلس آینده فعال باشیم تا با یک توجه و اطلاع کافی از این نکات به سمت انتخاب اصلح برویم و همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز به آن تاکید دارند، مشارکت حداکثری است که باید ما نیز به آن توجه و سهم کوچکی در روند پیشرفت کشور داشته باشیم.