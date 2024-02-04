مجازات شرکت متخلف در شهرستان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عزیز خانی اظهار کرد: پرونده یک شرکت تولید کننده قیر به اتهام قاچاق چهار هزار و ۶۷۲ لیتر نفت سفید به ارزش ۴۹۷ میلیون ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان البرز رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با توجه به مستندات ابرازی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر پخش نفت کشف شده در شبکه توزیع رسمی، مدیرعامل شرکت را به پرداخت یک میلیارد و ۴۹۳ میلیون ریال جریمه کرد.

رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان البرز عنوان کرد: همچنین شرکت متخلف نیز علاوه بر یکسال ممانعت از فعالیت به پرداخت سه میلیارد و ۹۸۳ میلیون ریال، معادل هشت برابر ارزش کالای کشف شده محکوم شد که با توجه به اولویت حمایت از بخش تولید و پیشگیری از بیکاری کارگران، محکومیت منع فعالیت یکساله شرکت را به ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی تبدیل کرد.

عزیزخانی در پایان یادآور شد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را در سامانه ارتباطی ۱۳۵ ثبت یا برای رسیدگی فوری به تعزیرات حکومتی مراجعه کنند.