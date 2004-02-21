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۲ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۲۶

در كارگاه قصه و رمان حوزه هنري

" داستان هاي كوتاه " مكتوب مي شود

" داستان هاي كوتاه " مكتوب مي شود

مجموعه داستان هاي كوتاه جوانان ، منتشر مي شود.

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر " كارگاه قصه و رمان حوزه هنري پس از بازبيني و كارشناسي و طي مراحل داوري بيش از 200 عنوان داستان كه بعد از فراخوان شهريور ماه سال جاري در مراكز استانها  به اين دفتر ارسال شده بود ، 10 اثر برگزيده را در قالب يك مجموعه با عنوان داستان كوتاه جوانان ايران  منتشر مي كند ،  اين كاربا انگيزه كشف استعدادهاي داستان نويسي جوانان  صورت مي گيرد. 
همچنين مجموعه اي ازداستان هاي كوتاه  نويسندگان حرفه اي با عنوان " قصه 82 " به مسئوليت " فيروز زنوزي جلالي " در شمارگان 3300 به سفارش كارگاه قصه و رمان و توسط انتشارات " سوره مهر" روانه بازار كتاب خواهد شد.  
در اين مجموعه ، داستان هايي از احمد دهقان ، فيروز زنوزي جلالي ، محمد رضا بايرامي ، محمد قيصري ، سيد ياسر هشترودي ،محمد علي گوديني ، راضيه تجار و ديگر نويسندگان حوزه ادبيات داستاني بزرگسال به چاپ خواهد رسيد.

 

کد مطلب 60142

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