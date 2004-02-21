" داستان هاي كوتاه " مكتوب مي شود

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر " كارگاه قصه و رمان حوزه هنري پس از بازبيني و كارشناسي و طي مراحل داوري بيش از 200 عنوان داستان كه بعد از فراخوان شهريور ماه سال جاري در مراكز استانها به اين دفتر ارسال شده بود ، 10 اثر برگزيده را در قالب يك مجموعه با عنوان داستان كوتاه جوانان ايران منتشر مي كند ، اين كاربا انگيزه كشف استعدادهاي داستان نويسي جوانان صورت مي گيرد.

همچنين مجموعه اي ازداستان هاي كوتاه نويسندگان حرفه اي با عنوان " قصه 82 " به مسئوليت " فيروز زنوزي جلالي " در شمارگان 3300 به سفارش كارگاه قصه و رمان و توسط انتشارات " سوره مهر" روانه بازار كتاب خواهد شد.

در اين مجموعه ، داستان هايي از احمد دهقان ، فيروز زنوزي جلالي ، محمد رضا بايرامي ، محمد قيصري ، سيد ياسر هشترودي ،محمد علي گوديني ، راضيه تجار و ديگر نويسندگان حوزه ادبيات داستاني بزرگسال به چاپ خواهد رسيد.