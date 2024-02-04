به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی بعد از ظهر یکشنبه در همایش هیأت‌های نظارت استان زنجان و شهرستان‌های تابعه با بیان اینکه شورای نگهبان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است و اسلامیت و جمهوریت نظام را تضمین می‌کند، گفت: دغدغه‌ای جز برگزاری مطلوب و سالم انتخابات نداریم و در این راستا از تعاملات سازنده استقبال می‌کنیم.

وی نقش هیات های نظارت در انتخابات را محوری و در تمام مراحل، تعیین کننده عنوان و گفت: در بحث نظارت بر اجرای مطلوب قانون باید تعامل و همکاری بیشتری داشته باشیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان با بیان اینکه مشارکت حداکثری یکی از دغدغه‌های اصلی است، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری با تأکید بر راهبردهای چهارگانه انتخاباتی، نقش مشارکت مردم را در این چهار راهبرد برجسته دانستند.

رفیعی با تأکید بر لزوم اقدامات تبیینی توسط همه دلسوزان و اشخاص ذی‌نفوذ جامعه در زمینه پیامدهای منفی کاهش مشارکت در انتخابات گفت: نظم جدیدی در دنیا در حال شکل‌گیری است و حضور حداکثری مردم در انتخابات می‌تواند تحولات جهانی را به نفع کشور رقم بزند.

وی با اشاره به اینکه ستاد انتخابات در تلاش برای برگزاری انتخابات با شکوه است افزود: با آسیب‌شناسی دوره‌های گذشته و با بهره گیری از قانون جدید انتخابات همه چیز برای برگزاری انتخابات یازده اسفند در حوزه‌های انتخابیه استان زنجان آماده است.

رئیس ستاد انتخابات استان با بیان اینکه آموزش عوامل اجرایی در سطح مختلف انجام شده و همچنان ادامه دارد گفت: مهم‌ترین وظیفه مسئولان، اجرای مطلوب و صحیح انتخابات بر مبنای قانون و اصل بی طرفی و صیانت از امانت و رأی مردم است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان با تبریک ایام الله دهه فجر یاد آور شد، تاکید لازم به مدیران بخش‌های مختلف انجام شده که فرصت ایام الله، نسبت به تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران برای نسل جوان جامعه اقدام کنند.