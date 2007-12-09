770 دفتر کاریابی غیردولتی در کشور فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر نادری مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت کار و امور اجتماعی که در جمع مدیران کاریابی های استان فارس سخن می گفت افزود : طی 7 ماه گذشته تعداد 517 هزار نفر به این کاریابی ها مراجعه و 115 هزار نفر از آنها در سطح کشور مشغول به کار شدند .

وی با بیان اینکه هم اکنون در استان فارس 33 هزار و 901 جوینده کار وجود دارد گفت : با ایجاد 16 هزار و 513 فرصت شغلی زمینه اشتغال 10 هزار و 586 نفر از طریق این کاریابی ها در سطح استان فراهم شد .

نادری با اشاره به اینکه تا کنون 604 مدیر کاریابی آموزشهای لازم را در قالب 7 سمینار آموزشی فراگرفتند افزود : تا پایان دی ماه با برگزاری سمینارهای آموزشی مدیران کاریابی استانهای کرمان ، خوزستان و هرمزگان آموزشهای لازم را فرا خواهند گرفت .

وی یادآور شد افرادی که بدون داشتن پروانه کار مبادرت به تاسیس کاریابی و مشاوره شغلی نمایند برابر قانون مجازات اشتغال با آنها برخورد خواهد شد .