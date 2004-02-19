بايد مسايل فرهنگي موجود در قيام عاشورا را نمايان كرد

اسفنيار رحيم مشايي، رييس سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران كه صبح امروز به مناسبت گشايش نمايشگاه اهداي تجهيزات به هيات هاي مذهبي شهر تهران سخن مي گفت، با بيان اين مطلب خاطر نشان ساخت: هيچ واقعه اي مانند عاشورا نتوانسته زمان و مكان و تاريخ را در نوردد و ابناي مختلف بشر را تحت تاثير خود قرار دهد. چنين واقعه اي چنان عميق و تاثير گذار است كه در طول بيش از 1400 سال جريان يافته است. اين قيام بر مبارزه آگاهانه با ظلم تاكيد دارد و دشمني حكومت هاي جور با مردم را به شكلي عملي محكوم مي كند.

وي يادآور شد: اين مطلب از اهميت زيادي برخوردار است كه انقلابي با همان انگيزه ها و با استفاده از همان آمال و تاثير پذيري از وقايع قيام عاشورا، پس از قرنها در كشورمان به وقوع مي پيوندد. نهضتي كه عليه استبداد و ظلم به پا خواست و موفق به پيروزي گرديد. اگر آن تعلق فكري وجود نداشت آيا مردم به زنده نگهداشتن اسلام اقدام مي كردند. ما مرهون خون امام حسين (ع) هستيم و اگر اسلام هم تا امروز ادامه يافته، به خاطر چنين اتفاق تاثير گذاري است.

مشايي در ادامه با اشاره به اهميت احياي هر چه بيشتر قيام عاشورا اظهار كرد: در عاشورا اوج مظلوميت تحقق پيدا مي كند و اوج اين قيام در روزگار ما ظهور امام عصر (عج) است. امام حسين (ع) مي دانست كه جامعه يك دوره طولاني و تلخ دوري از امام را سپري خوهد كرد و قيام عاشورا موجب ايجاد توانايي عظيمي در دل و جانها شد كه به واسطه آن اسلام به راه خود ادامه دهد.

وي با تاكيد بر اينكه طرح اعطاي تسهيلات به هيات هاي مذهبي شهر تهران يكي از روش هاي پيشبرد اهداف فرهنگي در كشور است، يادآور شد: انقلاب ما انقلابي فرهنگي است و در ديداري كه دست اندركاران شهرداري تهران با مقام معظم رهبري داشتند، ايشان بر اين وجه از انقلاب تاكيد فرمودند. طرح اهداي كتاب و تجهيزات ورزشي به مدارس از ديگر فعاليت هاي فرهنگي شهرداري است و بخشي از پاسخ به نياز وسيع جامعه در زمينه مسايل فرهنگي به شمار مي رود.

کد مطلب 60143