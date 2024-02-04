گردنه‌ اسدآباد ایمن شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمیفرزاد عصر یکشنبه در آئین افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای راهداری شهرستان اسدآباد، گفت: روشنایی مسیر گردنهی اسدآباد و ایجاد حفاظ میانی به مسافت ۱۴ کیلومتر باعث رفع نگرانی وقوع مخاطرات و تصادفات شده است.
وی ادامه داد: خدمتگزاری دولت مردمی و انقلابی ایران قوی در تمام سطح استان همدان مایهی افتخار ما است.
استاندار همدان افزود: رفع نقاط حادثهخیز با تأکیدات رئیسجمهور محترم حضرت آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی در دستور کار قرار گرفته و از ۵۲ نقطهی حادثهخیز شناسایی شده در راههای استان همدان ۲۱ نقطه کاملاً رفع شده و رفع ۱۰ نقطهی حادثهخیز دیگر نیز پیشرفت ۸۰ درصدی داشته است.
قاسمیفرزاد در پایان تصریح کرد: با رفع نقاط حادثهخیز، کاهش تصادفات را شاهد هستیم.
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