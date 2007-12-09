شهرک صنفی، صنعتی و خدماتی خاوران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال رخ صفت رئیس هئیت امنای مشترک ساماندهی شهرک صنفی صنعتی خدماتی خاوران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران بازدید کننده از این شهرک گفت: سرانجام پس از 13 سال تلاش شبانه روزی شهرک صنفی صنعتی خدماتی خاوران که در نوع خود در خاورمیانه بی نظیر و بزرگترین است با حضور 5 اتحادیه فعال مرتبط با صنعت ساختمان به بهره برداری رسید.

به گفته وی، با راه اندازی شهرک صنفی، صنعتی و خدماتی خاوران، ساختمان سازان و صنایع چوبی کشور می توانند از مزیت های نسبی این مجتمع برای تهیه مواد اولیه و کاهش هزینه های خود از این محل استفاده کنند.

وی ادامه داد: در شهرک صنفی، صنعتی خدماتی خاوران 5 صنف فروشندگان چوب و تخته و انواع MDF ، درود گران و مبلسازان تهران، آهنکاران، آلومینیوم کاران و فلزتراشان تهران و شهر ری مشغول به فعالیت هستند.

رخ صفت گفت: بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، اتقال مشاغل واصناف مزاحم محیط زیست شهری از داخل شهرها به خارج از شهر ضرورت داشته و این منطقه به مساحت 150 هکتار برای انتقال اصناف مزبور اختصاص داده شده است.

رخ صفت با بیان اینکه در حال حاضر 1500 واحد صنفی در این شهرک مشغول به کار بوده و حداقل 7500 فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده گفت: پتانسیل اشتغالزایی این شهرک برای تمام اصناف یاد شده 20 هزار فرصت شغلی است.

وی گفت: سرمایه گذاری در شهرک صنفی، صنعتی خدماتی خاوران 150 میلیارد تومان و کاملا خصوصی بوده و هیچ کمک مالی برای بهره برداری آن از سوی دولت صورت نگرفته است.

به گفته وی، خرید زمین، تسطیح، ایجاد شبکه معابر، ایجاد پست های برق و مخابرات، تامین، آب، برق، تلفن، شبکه فاضلاب، آسفالت ریزی، جدول گذاری، فضای سبز و حتی راه اندازی بانک، رستوران و مسجد در داخل شهرک به طور کلی تمامی عرضه و اعیان طرح مزبور با سرمایه صنوف مزبور بوده و هیچ کمکی از سوی دولت صورتنگرفته است.

رئیس هیئت امنای مشترک شهرک صنفی صنعتی خدماتی خاوران افزود: شهرک صنفی صنعتی خدماتی خاوران در حال حاضر به عنوان یک مرکز تجارت بین المللی اوراق فشرده چوب و سایر مواد اولیه خدمات مورد نیاز صنعت ساختمان است؛ بنابراین این مرکز می تواند پاسخگوی نیاز پیمانکاران و سازندگان ساختمان و ابنیه تهران در حوزه فعالیت های اختصاصی اتحادیه های مربوطه باشد.

وی ضمن تشکر از قالیباف شهردار تهران و طلایی عضو شورای شهر که نسبت به حل برخی از مشکلات این مجتمع دستوارت مثبتی را صادر کردند، اظهار داشت: هنوز قسمتی از مشکلات مربوط به اصناف این شهرک باقی مانده است.

وی تفکیک نشدن زمین های مشاعی شهرک، شبکه روشنایی معابر عمومی، ورودی اصلی و دوربرگردان را از مشکلات اصلی این شهرک برشمرد.

وی خاطر نشان کرد: علی رغم اینکه انتقال اصناف مزبور خصوصا درصنف فروشندگان چوب و تخته با موفقیت اجرا شده لیکن عده ای که فاقد جواز و همچنین برخی از اعضای صنف درتهران و اطراف شهر تهران کماکان مشغول به کار بوده و این امر ضمن کاهش مراجعات به مجتمع انگیزه انتقال اصناف را کاهش می دهد.

وی تاکید کرد: با توجه به هزینه های هنگفت بخش خصوصی در این شهرک صنفی صنعتی از مسئولان شهرداری تهران، شرکت ساماندهی واداره ثبت اسناد و املاک کشور تقاضا می شود تا هماهنگی های لازم را در تسهیل امور تفکیک زمین و صدور اسناد مالکیت برای صاحبان واحدهای صنفی انجام دهند.

وی با بیان اینکه سند این واحدهای تجاری به نام اعضای هیئت امنا است، تصریح کرد: مطمئنا تفکیک زمین و صدور اسناد مالکیت برای صاحبان واحدهای صنفی علاوه بر جلوگیری از هر گونه مشکلات و پیشامدهای ناگوار موجب آبادانی منطقه خواهد شد چرا که در حال حاضر عدم صدور اسناد مالکیت موجب شده تا شبکه بانکی کشور از اعطای تسهیلات بانکی به این واحدها خودداری کند.