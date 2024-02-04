به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه یکشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی پارس جنوبی توسعه فناوریها و نوآوریها در بخشهای مختلف را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: نفت، گاز و پتروشیمی بهعنوان مزیت در کشور باید در این حوزه بسیار توانمند ظاهر شود و توسعه فناوریها و نوآوریها در این عرصه بسیار مهم است.
وی با اشاره به استقرار بزرگترین مخازن نفت و گاز جهان در منطقه پارس جنوبی بیان کرد: در این حوزه توانمندیها باید قوی ظاهر شود وقتی چنین ذخایری در کشور است باید در این حوزه دست اول باشیم که تحقق این مهم با توسعه فناوریها و نوآوری امکانپذیر است.
وزیر کشور با تاکید بر تشکیل شرکتهای قوی دانشبنیان در عرصه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی گفت: افزایش برداشت از ذخایر حوزه نفت و گاز یک ضرورت است که با شرکتهای توانمند محقق میشود.
وحیدی با تاکید بر شکلگیری زنجیرههای ارزش در این عرصه اضافه کرد: این نمایشگاهها خیلی مهم است و باید موتور محرکه این عرصه به سمت دستیابی افقهای بلند در حوزه فناوری و نوآوریها شود که در ادامه زنجیرههای ارزش راهبردی با آنها شکل بگیرد.
وی هدفگذاری در این عرصه و شبکهسازی کردن شرکتهای فناور و نوآور را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: هر کدام از این شرکتها که ظرفیتهای لازم را پیشبینی کردهاند، با آخرین دستاوردهای نوین کار را به جلو ببرند.
وزیر کشور ابراز داشت: جابجایی مرزهای دانش در این حوزه است و ایجاد نظام هوشمند در حوزه صنعت نفت امری مهم محسوب میشود.
نظر شما