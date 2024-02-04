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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۳۴

وزیر کشورتاکید کرد؛

ضرورت تشکیل شرکت‌های قوی دانش‌بنیان در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

ضرورت تشکیل شرکت‌های قوی دانش‌بنیان در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

بوشهر- وزیر کشور با تاکید بر تشکیل شرکت‌های قوی دانش‌بنیان در عرصه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی گفت: افزایش برداشت از ذخایر حوزه نفت و گاز یک ضرورت است که با شرکت‌های توانمند محقق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه یکشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی پارس جنوبی توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌ها در بخش‌های مختلف را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: نفت، گاز و پتروشیمی به‌عنوان مزیت در کشور باید در این حوزه بسیار توانمند ظاهر شود و توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌ها در این عرصه بسیار مهم است.

وی با اشاره به استقرار بزرگترین مخازن نفت و گاز جهان در منطقه پارس جنوبی بیان کرد: در این حوزه توانمندی‌ها باید قوی ظاهر شود وقتی چنین ذخایری در کشور است باید در این حوزه دست اول باشیم که تحقق این مهم با توسعه فناوری‌ها و نوآوری امکان‌پذیر است.

وزیر کشور با تاکید بر تشکیل شرکت‌های قوی دانش‌بنیان در عرصه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی گفت: افزایش برداشت از ذخایر حوزه نفت و گاز یک ضرورت است که با شرکت‌های توانمند محقق می‌شود.

وحیدی با تاکید بر شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش در این عرصه اضافه کرد: این نمایشگاه‌ها خیلی مهم است و باید موتور محرکه این عرصه به سمت دستیابی افق‌های بلند در حوزه فناوری و نوآوری‌ها شود که در ادامه زنجیره‌های ارزش راهبردی با آنها شکل بگیرد.

وی هدف‌گذاری در این عرصه و شبکه‌سازی کردن شرکت‌های فناور و نوآور را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: هر کدام از این شرکت‌ها که ظرفیت‌های لازم را پیش‌بینی کرده‌اند، با آخرین دستاوردهای نوین کار را به جلو ببرند.

وزیر کشور ابراز داشت: جابجایی مرزهای دانش در این حوزه است و ایجاد نظام هوشمند در حوزه صنعت نفت امری مهم محسوب می‌شود.

کد مطلب 6014553

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    نظرات

    • علی IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
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      افزایش تولید و صادرات نفت باید در چهارچوب توافق با اوپک پلاس باشد تا باعث کاهش قیمت جهانی نفت نشود،دیگر اعضا اندکی تولید خود را کاهش دهند جا برای ایران باز شود، نیاز است تولید و صادرات نفت ایران بیشتر شود تا کسری بودجه و تورم ناشی از آن از طریق افزایش درآمد دولت مرتفع شود

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