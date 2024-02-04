۴۴۵ تن ماسه و نمک در معابر شهری قوچان پخش شد

ابوالفضل فاضلی حق پناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز بارش برف ستاد مدیریت بحران در شهرداری قوچان تشکیل شد و معاونت‌ها و واحدهای مختلف اقدام به انجام وظایف محوله کردند.

شهردار قوچان بابیان اینکه در کنار تیغ زدن خیابان‌ها توسط ماشین‌آلات، پارو کردن برف و تمیز کردن خیابان‌ها نیز توسط نیروهای خدمات شهری انجام گرفت، افزود: نیروهای فضای سبز نیز برای جلوگیری از شکسته شدن شاخه درختان به علت سنگینی برف روی آن‌ها وظیفه تکاندن درختان در معابر شهری را بر عهده داشتند.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی شهر به ۵ منطقه و اولویت قرار دادن معابر و خیابان‌ها، گفت :۵۸ سرویس کامیون و خاور در بیشتر نقاط شهری به‌ویژه ۴ خیابان اصلی اقدام به پخش ماسه و نمک کردند که میزان آن به ۴۴۵ تن رسید.

حق پناه تصریح کرد: ۲ دستگاه لودر، ۳ گریدر و ۶ تراکتور در سطح معابر شهری به‌ویژه نقاطی که دارای حساسیت بیشتری بود به‌کارگیری شدند تا مشکلی برای عبور و مرور و تردد مردم به وجود نیاید.

شهردار قوچان یادآور شد: میزان بارش برف در مدت‌زمان مشابه سال گذشته تغییری نکرده اما شن و نمک پخش‌شده حدود ۱.۵ برابر افزایش داشته است.

وی با گلایه از برخی ادارات و دستگاه‌های خدمت رسان در این شهر گفت: متأسفانه در برخی معابر و خیابان‌ها همچون فرهنگیان ۳، پاسداران و … کنده‌کاری‌هایی انجام‌شده اما توسط آن دستگاه پر نشده است و همین امر موجب بروز مشکلاتی برای شهروندان شد.