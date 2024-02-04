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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۰۹

شهردار قوچان:

۴۴۵ تن ماسه و نمک در معابر شهری قوچان پخش شد

۴۴۵ تن ماسه و نمک در معابر شهری قوچان پخش شد

قوچان- شهردار قوچان گفت: با توجه به بارش سنگین برف در قوچان در راستای تسریع و تسهیل عبور و مرور همشهریان ۴۴۵ تن ماسه و نمک طی ۲ روز اخیر در معابر شهری پخش شد.

ابوالفضل فاضلی حق پناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز بارش برف ستاد مدیریت بحران در شهرداری قوچان تشکیل شد و معاونت‌ها و واحدهای مختلف اقدام به انجام وظایف محوله کردند.

شهردار قوچان بابیان اینکه در کنار تیغ زدن خیابان‌ها توسط ماشین‌آلات، پارو کردن برف و تمیز کردن خیابان‌ها نیز توسط نیروهای خدمات شهری انجام گرفت، افزود: نیروهای فضای سبز نیز برای جلوگیری از شکسته شدن شاخه درختان به علت سنگینی برف روی آن‌ها وظیفه تکاندن درختان در معابر شهری را بر عهده داشتند.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی شهر به ۵ منطقه و اولویت قرار دادن معابر و خیابان‌ها، گفت :۵۸ سرویس کامیون و خاور در بیشتر نقاط شهری به‌ویژه ۴ خیابان اصلی اقدام به پخش ماسه و نمک کردند که میزان آن به ۴۴۵ تن رسید.

حق پناه تصریح کرد: ۲ دستگاه لودر، ۳ گریدر و ۶ تراکتور در سطح معابر شهری به‌ویژه نقاطی که دارای حساسیت بیشتری بود به‌کارگیری شدند تا مشکلی برای عبور و مرور و تردد مردم به وجود نیاید.

شهردار قوچان یادآور شد: میزان بارش برف در مدت‌زمان مشابه سال گذشته تغییری نکرده اما شن و نمک پخش‌شده حدود ۱.۵ برابر افزایش داشته است.

وی با گلایه از برخی ادارات و دستگاه‌های خدمت رسان در این شهر گفت: متأسفانه در برخی معابر و خیابان‌ها همچون فرهنگیان ۳، پاسداران و … کنده‌کاری‌هایی انجام‌شده اما توسط آن دستگاه پر نشده است و همین امر موجب بروز مشکلاتی برای شهروندان شد.

کد مطلب 6014590

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    نظرات

    • ایرانی AE ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      6 0
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      به پهلوی شکسته حضرت زهرا قسم کلا خبر دروغه من ساکن قوچانم جز مرکز شهر که مسیر رفت آمد خود حضرات هست هیچ برف روبی انجام نشده بود نمونش چهاراه بین دوتا مسکن مهر. ومحله نسیم آباد وچندین محله دیگه که به خداوندی خدا روز شنبه ظهر خودم تو شهر دیدم
      • یاسر IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
        0 1
        در جواب این همشهری عزیز قوچانی باید عرض کنم که بنده از نیروهای خدمات شهریه شهرستان قوچان هستم و محض اطلاع باید عرض کنم که از ساعت شروع بارش برف به مدت سه شب تا ساعت ۴ بامداد همراه همکارانم مشغول ریختن شن و ماسه در تمام معابر شهری بودیم مدارک موجود است
    • مهدی IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      7 0
      پاسخ
      ماکه ندیدیم
    • سینا IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      7 0
      پاسخ
      کجا بوده که ماکه شهروند قوچانیم ندیدیم سه روزه هل میدیم ماشینارو
    • وحید IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      5 0
      پاسخ
      قسم می خورم که 445تن ماسه دروغ است
      • زینب IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
        0 0
        چقد دوروغ میگن معلوم نیست کجا میبرن بد به پای شهر تموم میکنن
    • رضا IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ۴۴۵ تن تقریبا میشه ۸۰کامیون چطور شهرداری با ۳تا کامیون کمپرسی که داره طی ۳ روز کار انجام داده
    • امید IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      امسال شهداری هیچ کاری نکرد وبرف تا یک هفته درکوچه ها وخیابانها مانده بود اثلا راضی نیستیم ازشهردار

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