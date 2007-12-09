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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۴۷

نیشابوری ها برای دیدن کسوف 234 سال صبر کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول پژوهش سرای دانش آموزی نیشابور گفت: نیشابوری ها برای تماشای خورشید گرفتگی آینده نیشابور باید 234 سال دیگر صبر کنند.

محمد نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: زمان خورشید گرفتگی آینده نیشابور، توسط دانش پژوهان نوجوان این پژوهش سرا محاسبه شده است.

وی زمان این کسوف را یکشنبه، 17 مرداد 1620 هجری شمسی برابر با هشت آگوست 2241 میلادی دانست.

نوری زاده با اشاره به اینکه در نیشابور خورشید برای سه دقیقه و یک ثانیه به طور کامل خواهد گرفت، توضیح داد: در این کسوف، آغاز خورشید گرفتگی جزیی ساعت شش و 55 دقیقه و 11 ثانیه و  آغاز گرفتگی کلی ساعت هشت و سه دقیقه و 28 ثانیه و پایان خورشید گرفتگی کلی ساعت 9 و 23 دقیقه و 19 ثانیه خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه هر چند تا آن زمان در حدود 20 خورشید گرفتگی جزئی از نیشابور قابل مشاهده خواهد بود، خاطر نشان کرد: با این حال هیچ خورشید گرفتگی کلی در این مدت در این شهر رخ نخواهد داد.

نوری زاده،  امیر حریرچی، الیاس خداوردی، رسول فروغی نیا و امیر فرح بخشیان را محاسبان گروه نجوم پژوهش سرای دانش آموزی نیشابور معرفی کرد.

کد مطلب 601461

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