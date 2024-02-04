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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۲۷

رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان:

داروخانه متخلف در اهواز پلمب شد

داروخانه متخلف در اهواز پلمب شد

اهواز- رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان از پلمب یک داروخانه متخلف در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدحسین محمدوند اظهار کرد: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان خوزستان با اقدامات تخصصی یک داروخانه را در شهرستان اهواز که اقدام به نگهداری دارو و مکمل‌های غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته می‌کرد، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی به همراه بازرسان غذا و دارو و تعزیرات حکومتی از داروخانه مورد نظر بازدید کردند که از این محل ۷۰ هزار عدد دارو، مکمل‌های غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته کشف شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان بیان کرد: داروخانه مذکور پلمب و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و به مرجع قضائی ارسال شد.

کد مطلب 6014614

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    نظرات

    • پارتی IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      27 3
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      پارتی نداشت یا چیز خوبی نداده بهشون
    • محترم. خ IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      55 1
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      با سلام. چرا اماکن متخلف رو نام نمیبرند؟ اگر نام داروخانه برده شود من و امثال من از این مکان خدمات دریافت نخواهیم کرد و این باعث ضرر و زیان متخلف شده و درس عبرت برای دیگر افراد میشود که تخلف نکنند.اما وقتی من ندونم کدم داروخانه و یا .... تخلف کرده دوباره از آنجا خدمات دریافت می کنم.
    • حسین IR ۰۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      23 6
      پاسخ
      باسلام واقعا دمتون گرم بیشتر داروخانه های اهواز متخلفن باید این قضیه پیگیر بشه باتشکر
    • من IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      20 2
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      لعنت ب ادمای بیوجدان حالا خدا میدونه قاتل چندین نفرن؟؟؟؟!!!!!
    • کریستیانو IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      4 4
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      سلام وقت بخیر
    • الله IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      20 2
      پاسخ
      بخدا دیروز همین اهواز خودمون پیام آمد که از شیر خشک بچم یکی با کد ملیش از سهمیش شیر خرید کرده هلا این جا جالبه که اون یارو هم اسمه بچه رو بلده هم کد ملی هم تاریخ تولد خوب بنظرتون بجز دارو خانه کی آزمون مشخصات کامل میخواد ها بعد که سهمیه تموم شد باید قوطی شرخوشک رو 140بخرم .
      • سمیه IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
        22 2
        اونوقت میگن بچه بیارید اخه به چ امیدی خدالعنت کنه باعث وبانی این بدبختیارووو
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      8 3
      پاسخ
      چرا تهرانچی دوسال حقوق استادان دانشگاه اهواز را نداده چرا تحقیق نمیکنید
    • اری IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      1 2
      پاسخ
      برداروخانه های خرم اباد نظارت کنید گران فروشی زیادشده نسخه با دفترچه میدی انگا دفترچه یاحساب نمی کنن اثرنداره شفاف سازی نیست قیمت گنگ هستن داروخانه نرخ درج نمی کنن بعضی ها
    • محمد IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      4 0
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      امیدوارم که واقعا راست بگین و یه متخلف رو پلمب کرده باشین و قضیه دیگه‌ای نباشه
    • بنیامین IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      2 0
      پاسخ
      بهتراست ماموران انتظامی به مساله نبود دستگاه سونوگرافی در بیمارستانهای اهواز وانحصاری بودن این دستگاه دست دوسه تامتخصص ورودکنند
    • سمیه US ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      2 0
      پاسخ
      پارسال کلی قیمت دارو رو گران کردن فقط سود این گرونی رو داروخانه ها میبرن مگر می‌شود شربتی که پارسال ۳ برابر قیمتش گران شده و الان شرکت های تولید کننده دارن با جایزه های عجیب و غریب یک به دو و یک به یک یا دو به یک میخرن . و این جایزه ۱۰۰ درصدی یا ۲۰۰ درصدی برای داروخانه ها کافی نیست !!!!!

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