داروخانه متخلف در اهواز پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدحسین محمدوند اظهار کرد: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان خوزستان با اقدامات تخصصی یک داروخانه را در شهرستان اهواز که اقدام به نگهداری دارو و مکملهای غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته میکرد، شناسایی کردند.
وی افزود: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی به همراه بازرسان غذا و دارو و تعزیرات حکومتی از داروخانه مورد نظر بازدید کردند که از این محل ۷۰ هزار عدد دارو، مکملهای غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته کشف شد.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان بیان کرد: داروخانه مذکور پلمب و پروندهای در این خصوص تشکیل و به مرجع قضائی ارسال شد.
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