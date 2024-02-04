جام صفویه به میزبانی اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی پهناور شامگاه یکشنبه در نشست شورای معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل اظهار کرد: با حضور وزیر ورزش و جوانان نشان جام صفویه رونمایی و به تایید و امضای وزیر ورزش و جوانان رسیده و بر همین اساس از سال آینده مسابقات مهم ورزشی در سطوح ملی، بین‌المللی و جهانی در قالب "جام صفویه" به میزبانی اردبیل برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر باید ظرفیت‌های ورزشی در تمامی رشته‌ها به ‌صورت ویژه و تخصصی احصا شده و در یک بسته کامل برای تمامی فدراسیون‌های ورزشی ارسال شود.

پهناور اضافه کرد: تلاش خواهیم تا یک سال آینده جام صفویه را در با رشته های وزنه برداری و فوتسال آغاز کنیم و هر سال رشته های مختلفی را به آن اضافه کنیم و در سطح کشوری و حتی بین المللی با همکاری فدراسیون ها برگزار شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با اشاره به دیدار اخیر وزیر ورزش و جوانان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل بیان کرد: آیت‌الله سیدحسن عاملی در این دیدار خواستار توجه بیش از پیش به توریسم ورزشی و برگزاری مسابقات جهانی و بین‌المللی به میزبانی استان اردبیل شد که امیدواریم با جام صفویه در این راه قدم برداریم.

پهناور در ادامه گفت: 57 پروژه نیمه تمام در استان که از محل بودجه ملی یا استانی در اردبیل در حال اجرا هستند که با عنایت ویژه وزیر ورزش و جوانان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و استاندار بودجه پروژه های ملی با رایزنی های صورت گرفته دو برابر شده که فرصت خوبی برای تکمیل این پروژه ها است.

وی بحث مولدسازی را در بحث تامین بودجه پروژه ها موثر برشمرد و افزود: برای تکمیل این 57 پروژه بیش از یک هزار میلیارد تومان بودجه لازم است که با برنامه ریزی های انجام یافته بخشی از آن از دولت و بخشی از طریق بخش خصوصی تامین شده و در دو سال آینده بیش از نصف این پروژه ها تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

وی در پایان با اشاره به فقر حرکتی افراد در جامعه خواستار مشارکت شهروندان در ورزش های همگانی شد تا از این طریق نشاز و شادابی و سلامت در جامعه افزایش یابد.