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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۴۸

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد؛

آغاز مرحله دوم طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در هرمزگان

آغاز مرحله دوم طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در هرمزگان

بندرعباس - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از آغاز مرحله دوم طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در استان هرمزگان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجبار ذاکری اظهار داشت: نوبت اول طرح واکسینه قطره فلج اطفال از تاریخ ۱۶دی ماه لغایت ۱۹دی ماه سال جاری با تعداد ۱۸۳هزار و ۳۵۵ کودک زیر ۵سال صورت گرفت و مرحله دوم از ۱۴ بهمن آغاز و تا ۱۷بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی اعلام کرد: در مرحله نخست تعداد ۱۶۰هزار و ۱۹۷ کودک زیر ۵سال ایرانی و ۱۶هزارو ۱۱۷کودک غیرایرانی توسط تیم های عملیاتی واکسینه شده اند و از تعداد ۱۵۰ هزار و ۶۳۸ خانوار ایرانی و ۱۸هزار و ۹۰۰خانوار غیر ایرانی نیز بازدید صورت گرفت.

معاون بهداشتی گفت: تعدادهزارو ۴۷۴تیم عملیاتی دو نفره بهداشتی با به همراه داشتن کارت شناسایی مورد تایید دانشگاه و تعداد۲هزارو ۶۲۲نفر از کارکنان دانشگاه و تعداد ۷۷۳نفر داوطلبین سلامت به منظور حفظ دستاوردهای برنامه ریشه کنی فلج اطفال در این مرحله نیز شرکت دارند.

وی در مورد نحوه اجرای این طرح در شهرستان بندرعباس گفت: مناطق روستایی و حاشیه شهر بندر عباس بصورت خانه به خانه توسط تیم های عملیاتی انجام می شود و سایر مناطق شهری بندرعباس بصورت پاسیو با مراجعه حضوری به مراکز و پایگاههای بهداشتی نزدیک محل صورت می گیرد و اجرای این در سایر شهرستان های استان در مناطق شهری و روستایی بصورت خانه به خانه اجرا می شود.

کد مطلب 6014641

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