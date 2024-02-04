آغاز مرحله دوم طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجبار ذاکری اظهار داشت: نوبت اول طرح واکسینه قطره فلج اطفال از تاریخ ۱۶دی ماه لغایت ۱۹دی ماه سال جاری با تعداد ۱۸۳هزار و ۳۵۵ کودک زیر ۵سال صورت گرفت و مرحله دوم از ۱۴ بهمن آغاز و تا ۱۷بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی اعلام کرد: در مرحله نخست تعداد ۱۶۰هزار و ۱۹۷ کودک زیر ۵سال ایرانی و ۱۶هزارو ۱۱۷کودک غیرایرانی توسط تیم های عملیاتی واکسینه شده اند و از تعداد ۱۵۰ هزار و ۶۳۸ خانوار ایرانی و ۱۸هزار و ۹۰۰خانوار غیر ایرانی نیز بازدید صورت گرفت.

معاون بهداشتی گفت: تعدادهزارو ۴۷۴تیم عملیاتی دو نفره بهداشتی با به همراه داشتن کارت شناسایی مورد تایید دانشگاه و تعداد۲هزارو ۶۲۲نفر از کارکنان دانشگاه و تعداد ۷۷۳نفر داوطلبین سلامت به منظور حفظ دستاوردهای برنامه ریشه کنی فلج اطفال در این مرحله نیز شرکت دارند.

وی در مورد نحوه اجرای این طرح در شهرستان بندرعباس گفت: مناطق روستایی و حاشیه شهر بندر عباس بصورت خانه به خانه توسط تیم های عملیاتی انجام می شود و سایر مناطق شهری بندرعباس بصورت پاسیو با مراجعه حضوری به مراکز و پایگاههای بهداشتی نزدیک محل صورت می گیرد و اجرای این در سایر شهرستان های استان در مناطق شهری و روستایی بصورت خانه به خانه اجرا می شود.