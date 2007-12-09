500 فرهنگی نیشابور به بیماران کلیوی کمک ماهیانه می کنند

مهدی مرکبی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: تعدادی از مدیران شرکت های تولیدی، کارمندان فرمانداری، جهاد کشاورزی و بانک ها، دانشگاه آزاد، شبکه بهداشت و درمان و ... این امر نیک را تقبل کرده اند.

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی نیشابور هزینه ماهیانه ایاب و ذهاب بیماران به بخش دیالیز و تامین داروی رایگان بیماران دیالیزی را ماهیانه 130 میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 50 میلیون ریال به بیماران جهت تامین هزینه کلیه اهدا و 240 میلیون ریال تسهیلات خود اشتغالی به شش بیمار پیوندی اعطا شد.

وی تعداد کل بیماران دیالیزی و پیوندی نیشابور را 141 نفر اعلام کرد که در سه نوبت کاری توسط 15 دستگاه دیالیز بیمارستان دولتی 22 بهمن نیشابور تحت مراقبت هستند.

مرکبی با یادآوری اینکه از این تعداد بیمار، 95 نفر مرد و بقیه زن و 106 نفر ساکن شهر و بقیه ساکن روستا هستند، خاطر نشان کرد: از نظر سنی جوان ترین بیمار 15 ساله و کهنسال ترین بیمار 85 ساله است.

وی از اهدای 36 سبد مواد غذایی به بیماران توسط بهزیستی و هلال احمر نیشابور خبر داد و از این سازمانها تقدیر کرد.