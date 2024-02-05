حمایت بلاعوض ۱۸ میلیارد ریالی هلال احمر خراسان جنوبی از بیماران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بخشی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی دارای ۱۹ هزار و ۸۰۰ داوطلب است.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی بیان کرد: در ۱۰ ماهه امسال تعداد ۱۳ کاروان سلامت با مشارکت ۱۶۲ داوطلب و ارزش حدود ۲۲ میلیارد ریال در مناطق محروم سطح استان برگزار شده است.

بخشی گفت: از توزیع ۶۰۰ بسته در مناطق محروم استان خبر داد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۲۵ پروژه داوطلبی محرومیت‌زدایی و ۲۲ پروژه مشترک با تشکل‌های مردم نهاد در سطح استان برگزار شده است.

وی افزود: به فعالیت‌های داوطلبی اجرا شده در سطح استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال ۴۳ فعالیت با مشارکت ۲۰۰ داوطلب برگزار و ۲۵ ایستگاه سلامت برپا شده است.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه داوطلبان جمعیت هلال احمر نه تنها در حوادث بلکه در تمامی صحنه‌های بشردوستانه حضور مؤثر دارند، ادامه داد: از ابتدای امسال هزار و ۲۴۳ نفر از داوطلبان در برنامه اهدای خون شرکت کردند.

بخشی با اشاره به برنامه‌های مختلف اجرایی در این معاونت، بیان کرد: در ویژه برنامه هلال رحمت ویژه نوروز ۱۴۰۲، ۸۱۶ سبد معیشتی به ارزش ۳ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال، در ویژه برنامه هلال رحمت ویژه رمضان ۱۴۰۲ نیز ۲۵ سبد معیشتی به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال و در ویژه برنامه ارمغان مهر در مهرماه امسال تعداد ۲ هزار و ۱۱۱ بسته توزیعی به ارزش ۳ میلیارد و ۳۶۸ میلیون ریال اهدا شد.

بخشی اظهار کرد: در زمان بروز حادثه ۱۶ ایستگاه و ۴۱ صندوق ثابت و سیار برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی برپا و حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جمع‌آوری شد.

وی افزود: در ویژه برنامه نذر آب با مشارکت ۹۴ داوطلب تعداد هزار و ۸۰۰ سبد معیشتی و ۷۰۴ سبد بهداشتی به ارزش بیش از ۴۴ میلیارد ریال میان نیازمندان در مناطق محروم استان توزیع شده است.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: در طرح کمک مومنانه نیز یک هزار و ۲۶۳ بسته معیشتی به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریال، ۱۱۳ بسته بهداشتی به ارزش ۳۱۵ میلیون ریال و هزار و ۱۰۰ پرس غذای گرم به ارزش ۳۲۰ میلیون ریال توزیع شده است.

بخشی به آموزش داوطلبان جمعیت اشاره و خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال ۱۰۱ دوره آموزشی امداد و کمک‌های اولیه و پایه داوطلبی برای داوطلبان جمعیت هلال احمر استان برگزار شد که ۲ هزار و ۲۷۹ نفر در این دوره‌ها شرکت کردند.

وی تصریح کرد: همچنین ۲۴ دوره متفرقه نیز ویژه داوطلبان برگزار شد که هزار و ۱۰۹ داوطلب از آن بهره‌مند شدند.