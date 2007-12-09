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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۶

تکواندو پایتخت های جهان – مسکو

تیم تکواندو بانوان تهران از راهیابی به فینال بازماند

تیم تکواندو بانوان تهران از راهیابی به فینال بازماند

تیم منتخب تکواندو بانوان تهران با شکست برابر تیم مسکو الف از راهیابی به دیدارنهایی رقابتهای پایتخت های جهان بازماندند.

به گزارش خبرنگار مهر، درمرحله نیمه نهایی این رقابتها که در مسکو جریان دارد تیم منتخب تکواندو بانوان تهران دقایقی پیش مقابل تیم تکواندو مسکوی الف قرار گرفت و با شکست 3 بریک برابر این تیم نتوانست به دیدار نهایی این رقابتها راه یابد.

برپایه این گزارش، دراین دیدارنظامی، گنجی و تیموری برابر حریفان خود شکست خوردند و تنها شهره خلج زاده توانست حریف روس خود را از پیش رو بردارد.

پس از این شکست، تیم منتخب بانوان تکواندوی ایران تا دقایقی دیگر باید برای کسب مدال برنز با تیم تکواندو منتخب کی اف پایتخت اوکراین دیدار کند.

کد مطلب 601487

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