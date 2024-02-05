عملیات اجرایی آبرسانی به جنوب و شرق کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی سفر یک روزه وزیر کشور به استان کرمانشاه صبح دوشنبه پس از ادای احترام وزیر کشور به مقام شامخ شهدا، عملیات آبرسانی به مناطق جنوب و شرق کرمانشاه به منطور تأمین آب جمعیت ۲۰۰ هزار نفره کلنگ زنی و آغاز شد.

این پروژه آبرسانی با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومانی به میزان ۹ کیلومتر خط انتقال لوله از جنس فولاد را در دستور کار دارد.

با توجه به کمبود آب در منطقه جنوب و شرق کرمانشاه قرار است این طرح آبرسانی با برنامه‌ریزی ۶ ماهه پیش از شروع تنش‌های آبی تا قبل از شروع فصل تابستان با هدف رفع کمبودهای آبی این مناطق به بهره برداری برسد.