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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۳

پنجره مهر؛

عملیات اجرایی آبرسانی به جنوب و شرق کرمانشاه آغاز شد

عملیات اجرایی آبرسانی به جنوب و شرق کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه- عملیات اجرایی آبرسانی به جنوب و شرق کرمانشاه با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان آغاز شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، در پی سفر یک روزه وزیر کشور به استان کرمانشاه صبح دوشنبه پس از ادای احترام وزیر کشور به مقام شامخ شهدا، عملیات آبرسانی به مناطق جنوب و شرق کرمانشاه به منطور تأمین آب جمعیت ۲۰۰ هزار نفره کلنگ زنی و آغاز شد.

این پروژه آبرسانی با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومانی به میزان ۹ کیلومتر خط انتقال لوله از جنس فولاد را در دستور کار دارد.

با توجه به کمبود آب در منطقه جنوب و شرق کرمانشاه قرار است این طرح آبرسانی با برنامه‌ریزی ۶ ماهه پیش از شروع تنش‌های آبی تا قبل از شروع فصل تابستان با هدف رفع کمبودهای آبی این مناطق به بهره برداری برسد.

کد مطلب 6014875

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