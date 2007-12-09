برگزاری 10 کارگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاونت حمل و نقل ترافیک تهران به منظور ارائه آخرین دست آوردهای پژوهشی خود اقدام به برگزاری کارگاه های تخصصی در 10 محور مرتبط با حمل ونقل و ترافیک شهری کرده است.

براساس این گزارش ، حمل و نقل عمومی ، ایمنی حمل و نقل ، طرح جامع حمل و نقل ، مشارکت بخش خصوصی در حمل ونقل ،مهندسی ترافیک ، سیستم های هوشمند حمل و نقل ، آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک ، محیط زیست، حمل و نقل ریلی و سامانه اتوبوس های تندرو ( BRT) ده محور این کارگاه های تخصصی به شمار می آیند.

بنابر این گزارش ، گسترش فعالیت های پژوهشی در زمینه ترافیک محور فعالیتهای مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک به شمار می آید، معرفی دست آوردهای پژوهشی ، ایجاد تعامل با صاحبان اندیشه و شناسایی تازه ترین تحقیقات در زمینه ترافیک از اهداف شرکت در این جشنواره به شمار می رود.

کتابها و مقالات طرح های پژوهشی ، محصولات چند رسانه ای ، گزارش فعالیت های پژوهشی ، خلاصه مطالعات انجام شده و نتایج همایش های علمی اجرا شده از جمله مواردی است که در غرفه معاونت حمل و نقل و ترافیک قابل دسترسی است.

لازم به ذکر است، جشنواره پژوهش های برتر در حوزه مدیریت شهری تا 22 آذر ماه جاری در مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری در خیابان حجاب ادامه دارد.