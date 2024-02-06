قیمت امروز ‎ورق‎ ‎گالوانیزه‎ ‎کاشان‎

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی‎ ‎از‎ ‎محصولاتی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎صنایع‎ ‎کاربرد‎ ‎بسیاری‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎قابل‎ ‎توجه‎ ‎مهندسان‎ ‎و‎ ‎پیمانکاران‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ ‎است، ‎ ‎ورق‎ ‎گالوانیزه‎ ‎است.‏‎ ‎از‎ ‎بهترین‎ ‎انواع‎ ‎گالوانیزه، ‎ ‎ورق‎ ‎گالوانیزه‎ ‎کاشان‎ ‎است‎ ‎که با‎ ‎قیمت‎ ‎مناسب در‎ ‎آهن‎ ‎پخش، ‎ ‎به فروش می‌رسد.‏‎ ‎از‎ ‎ویژگی‌های‎ ‎مهم‎ ‎این‎ ‎ورق، ‎ ‎می‌توان‎ ‎به‎ ‎زنگ‎ ‎نزدن‎ ‎بدنه‎ ‎آن‎ ‎در‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎عوامل محیطی و ‏رطوبت‎ ‎اشاره‎ ‎کرد؛ این در حالی است که‎ ‎آهن‎ ‎در‎ ‎تماس با رطوبت، ‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎مدت‎ ‎طولانی‎ ‎دچار‎ ‎زنگزدگی‎ ‎می‌شود.‏‎ ‎همین‎ ‎ویژگی‎ ‎باعث‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎تا‎ ‎ورق‎ ‎گالوانیزه‎ ‎بهتر‎ ‎از‎ ‎آهن‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎برسد.‏‎ ‎

برای‎ ‎ساختن‎ ‎ورق‎ ‎گالوانیزه، ‎ ‎ورق‌های‎ ‎فولادی‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎به‎ ‎کارگیری‎ ‎عمل‎ ‎نورد‎ ‎گرم‎ ‎تولید‎ ‎می‌کنند.‏‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎ساخت‎ ‎این‎ ‎نوع‎ ‎ورق، ‎ ‎این‎ ‎ورق‎ ‎روی‎ ‎اندود‎ ‎می‌شود‎ ‎یا‎ ‎به‎ ‎عبارتی‎ ‎دیگر‎ ‎در‎ ‎مخزن‌های‎ ‎روی‎ ‎قرار‎ ‎می‌گیرند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎روی‎ ‎غوطه‎ ‎ور‎ ‎می‌شوند.‏‎ ‎فرآیند‎ ‎روی‎ ‎اندود‎ ‎کردن‎ ‎ورق‌های‎ ‎گالوانیزه‎ ‎باعث‎ ‎می‌شود‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎ورق‌ها‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎رطوبت‎ ‎و‎ ‎نم، ‎ ‎مقاوم‎ ‎گردند‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎نتیجه‎ ‎باعث‎ ‎می‌شود‎ ‎از‎ ‎زنگ زدگی‎ ‎یا‎ ‎اکسیداسیون‎ ‎در‎ ‎امان‎ ‎بمانند. ‏

تبدیل‎ ‎شدن‎ ‎ورق‌های‎ ‎فولادی‎ ‎به‎ ‎ورق‌های‎ ‎گالوانیزه، ‎ ‎عمر‎ ‎ورق‎ ‎فولادی را‎ ‎تا‎ ‎‏۵۰‏‎ ‎سال‎ ‎افزایش‎ ‎می دهد

ابعاد‎ ‎ورق‎ ‎گالوانیزه‎ ‎کاشان

اگر‎ ‎قصد‎ ‎دارید‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎ساخت تجهیزات‎ ‎آشپزخانه‎ ‎مانند‎ ‎کابینت، ‎ ‎تهویه‎ ‎هوا، ‎ ‎لباسشویی، ‎ ‎یخچال، ‎ ‎تابلوهای‎ ‎برق، ‎ ‎لوله‎ ‎پروفیل، ‎ ‎سقف‎ ‎سوله‌ها، ‎ ‎بدنه‎ خودروها، ‎ ‎مخازن‎ ‎سوخت، ‎ ‎کفه‎ ‎کابین‎ ‎و‎ ‎موارد‎ ‎دیگر ورق‎ ‎گالوانیزه‎ ‎خریداری‎ ‎کنید

تولید‎ ‎کنندگان‎ ‎ورق‎ ‎گالوانیزه، ‎ ‎این‎ ‎ورق‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎ضخامت‎ ۰.۱۸ ‎تا‎ ‎‏۶‏‎ ‎میلیمتر‎ ‎تولید‎ ‎می‌کنند.‏‎ ‎در‎ ‎کشور ما بیشتر‎ ‎تولید‎ ‎گالوانیزه‎ ‎با‎ ‎نورد‎ ‎ورق‌های‎ ‎نورد‎ ‎گرم‎ ‎تولید‎ ‎می‌شوند، ‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎ضخامت‎ ‎بالایی‎ ‎برخوردار‎ ‎هستند.

ضخامت ورق گالوانیزه کاشان

ضخامتی‎ ‎که‎ ‎تولید‎ ‎کنندگان‎ ‎داخلی‎ ‎گالوانیزه‎ ‎برای‎ ‎این‎ ‎ورق‎ ‎در‎ ‎نظر‎ ‎می‌گیرند، ‎ ‎اغلب ۳ تا ۵.۲ ‎میلیمتر‎ ‎است.‏‎ ‎برند‎ ‎کاشان‎ ‎همواره‎ ‎در‎ ‎تلاش‎ ‎این‎ ‎بوده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بهترین‎ ‎ورق‌های‎ ‎گالوانیزه‎ ‎را‎ ‎طبق‎ ‎استاندارهای‎ ‎جهانی‎ ‎به‎ ‎مشتریان‎ ‎خود‎ ‎عرضه‎ ‎کند.‏ ‎به‎ ‎همین‎ ‎خاطر‎ ‎در‎ ‎تولید‎ ‎ورق‎ ‎گالوانیزه، ‎ ‎ضخامت ۳ تا ۵.۱ ‎میلیمتر‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎این‎ ‎ورق‌ها‎ ‎در‎ ‎نظر‎ ‎گرفته‎ ‎است.‏‎ ‎

البته اگر‎ ‎قصد‎ ‎خرید‎ ‎ورق‎ ‎گالوانیزه‎ ‎با‎ ‎ضخامت‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ ‎‏۳ ‎و‎ ‎بیشتر‎ ‎از‎ ‎‏۶‏‎ ‎میلیمتر‎ ‎را‎ ‎دارید، ‎ ‎باید‎ ‎به‎ ‎ورق‌های‎ ‎گالوانیزه‎ ‎وارداتی‎ ‎روی‎ ‎آورید‎ ‎که‎ ‎اغلب‎ ‎از‎ ‎چین‎ ‎وارد‎ ‎می‌شوند.‏‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎بیشتر‎ ‎برای‎ ‎تولید‎ ‎ورق‎ ‎گالوانیزه‎ ‎از‎ ‎فرم‎ ‎رول‎ ‎برای‎ ‎دسته‌بندی‎ ‎آن‌ها‎ ‎استفاده‎ ‎می‌کنند.‏‎ ‎عرض‎ ‎استاندارد‎ ‎این‎ ‎رول‌ها‎ ‎به‎ ‎اندازه‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎یا‎ ‎‏۱۲۵‏‎ ‎سانتیمتر‎ ‎است.‏‎ ‎یک‎ ‎رول‎ ‎گالوانیزه، ‎ ‎در‎ ‎حالت‎ ‎عادی، وزنی معادل‎ ‎با‎ ‎‏۷‏‎.‎‏۵‏‎ ‎تن‎ ‎دارد. هنگامی‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎رول‌ها‎ ‎بسته‌بندی‎ ‎شده ‏و‎ ‎به‎ ‎انبارها‎ ‎و‎ ‎برشکاری‌ها‎ ‎تحویل‎ ‎داده‎ ‎می‌شوند، ‎ ‎امکان‎ ‎برش‎ ‎آن‌ها‎ ‎در‎ ‎هر‎ ‎اندازه‎ ‎و‎ ‎ابعادی‎ ‎برای‎ ‎مشتری‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎.‎

قیمت‎ ‎ورق‎ ‎گالوانیزه‎ ‎کاشان‎ ‎آنلاین‎ ‎در‎ ‎آهن‎ ‎پخش

همان طور‎ ‎که‎ ‎اشاره‎ ‎کردیم‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎بهترین‎ ‎برندهای‎ ‎تولید‎ ‎کننده‎ ‎گالوانیزه، ‎ ‎کاشان‎ ‎یا‎ ‎همان‎ ‎کاشان‎ ‎آنلاین‎ ‎است.

عوامل موثر بر قیمت گالوانیزه کاشان

قیمت‎ ‎گالوانیزه کاشان‎ ‎به‎ ‎عوامل‎ ‎متعددی‎ ‎بستگی‎ ‎دارد.‏‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎عوامل‎ ‎موثر‎ ‎و‎ ‎همگانی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎قیمت‎ ‎ورق‎ ‎گالوانیزه‎ ‎موثر‎ ‎است، ‎ ‎قیمت‎ ‎جهانی‎ ‎فولاد‎ ‎است.‏‎ ‎این‎ ‎قیمت‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎وضعیت‎ ‎سیاسی‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎وضعیت‎ ‎بازار‏های‎ ‎کشورهای‎ ‎تولید‎ ‎کننده‎ ‎گالوانیزه، ‎ ‎مشخص‎ ‎می‌شود.‏‎ ‎نوسانات‎ ‎قیمت‎ ‎ارز‎ ‎در‎ ‎بازار نیز‎ ‎باعث‎ ‎ایجاد‎ ‎تغییر‎ ‎در‎ ‎قیمت‎ ‎بیشتر‎ ‎اجناس‎ ‎در‎ ‎بازار‎ ‎می‌شود‎ ‎که‎ ‎ورق‎ ‎گالوانیزه‎ ‎هم‎ ‎جزو‎ ‎این‎ ‎اجناس‎ ‎محسوب‎ ‎می‌شود.‏‎ ‎قیمت‎ ‎ارز‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎با‎ ‎نوسانات‎ ‎بالایی‎ ‎مواجه‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎باعث‎ ‎می‌شود‎ ‎قیمت‎ ‎گالوانیزه‎ ‎نیز‎ ‎همواره‎ ‎در حال‎ ‎تغییر‎ ‎باشد.‏‎ ‎

یکی‎ ‎از‎ ‎عوامل‎ ‎مهمی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎قیمت‎ ‎گالوانیزه‎ ‎موثر‎ ‎است، ‎ ‎میزان‎ ‎نیاز‎ ‎و‎ ‎خرید‎ ‎آن‎ ‎توسط‎ ‎مشتریان‎ ‎است.‏‎ ‎اگر‎ ‎میزان‎ ‎خرید‎ ‎این‎ ‎ورق‎ ‎در‎ ‎بازار، ‏‎ ‎روند‎ ‎افزایشی‎ ‎داشته‎ ‎باشد، ‎ ‎قیمت‎ ‎این‎ ‎ورق‎ ‎نیز‎ ‎افزایش‎ ‎می‌یابد‎.‎‏ ‏

تولید‎ ‎کردن‎ ‎ورق‎ ‎گالوانیزه‎ ‎توسط‎ ‎هر‎ ‎کارخانه‎ ‎به‎ ‎روش‌های‎ ‎متفاوتی‎ ‎صورت‎ ‎می‌گیرد‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎کارگیری‎ ‎روش‌ها‎ ‎و‎ ‎مواد‎ ‎اولیه‎ ‎و‎ ‎حتی‎ ‎نوع‎ ‎بسته‌بندی‎ ‎آن‌ها‎ ‎نیز، ‎ ‎قیمت‎ ‎آن‌ها‎ ‎با‎ ‎یکدیگر‎ ‎متفاوت‎ ‎است.‏‎ ‎مواد‎ ‎اولیه‎ ‎در‎ ‎ساخت‎ ‎گالوانیزه‎ ‎شامل‎ ‎سنگ‎ ‎آهن، ‎ ‎روی، ‎ ‎آهن‎ ‎و‎ ‎سایر‎ ‎مواد‎ ‎است. تغییر‎ ‎در‎ ‎قیمت‎ ‎این‎ ‎مواد‎ ‎اولیه، ‎ ‎ایجاد‎ ‎تغییر‎ ‎در‎ ‎قیمت‎ ‎ورق‎ ‎گالوانیزه‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎همراه‎ ‎دارد.‏‎ ‎

جمع بندی

قیمت‎ ‎ورق‎ ‎گالوانیزه‎ ‎کاشان‎ ‎آنلاین‎ ‎در‎ ‎آهن‎ ‎پخش‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎روش‌های‎ ‎عالی‎ ‎برای‎ ‎ساخت‎ ‎گالوانیزه‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎کارگیری‎ ‎مواد‎ ‎اولیه‎ ‎مرغوب‎ ‎و‎ ‎درجه‎ ‎یک، ‎ ‎بسیار‎ ‎مناسب‎ ‎و‎ ‎مقرون به صرفه‎ ‎است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.