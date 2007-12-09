فصلنامه "شیراز" شاعران معاصر ایران را به عرب زبانان معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، موسی بیدج - سردبیر فصلنامه عربی زبان «شیراز» - هدف از ترجمه زندگی و آثار این شاعران را بررسی جریان تاریخی شعر معاصر ایران عنوان کرد و گفت: با اینکه شعر معاصر ایران به فراتر از مرزهای ایران راه یافته ولی عرب زبانان هنوز شناخت قابل ملاحظهای از شعر معاصر فارسی ندارند.
وی افزود: به همین خاطر سعی کردیم در این شماره از فصلنامه «شیراز»، زندگی و گزیدهای از آثار ارکان شعر نو فارسی را در کنار معرفی و منتخب اشعار دو شاعر کلاسیک سرا - شهریار و پروین اعتصامی - به عربی ترجمه و منتشر کنیم.
به گفته بیدج، ترجمه این آثار را شماری از مترجمان آثار ادبی فارسی به عربی همچون سمیر ارشدی، باسم الرسام، جمال کاظم، فرزدق الاسدی، حیدر نجف و محمدالامین عهدهدار بودهاند.
این مترجم اضافه کرد: در این فصلنامه چشماندازی مختصر اما کامل از جریان معاصر شعر فارسی نیز ارائه شده است تا مخاطبان عرب زبان با شاعران جریان ساز شعر امروز ایران بیشتر آشنا شوند.
حوزه نشر فصلنامه عربی زبان «شیراز» که مطالب آن توسط مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تدوین و ترجمه میشود، کشورهای عربی و کتابخانهها و دانشکدههای زبان و ادبیات عرب داخل کشور را دربر میگیرد.
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