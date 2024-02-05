تامین۵۰۰ واگن مسافری/ ساخت واگن مسافری از طریق تهاتر نفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز (۱۶ بهمن‌ماه) در مراسم ورود ۶۸۵ دستگاه ناوگان نو و بازسازی شده به شبکه ریلی، گفت: چندین پروژه بزرگ زیرساختی صنعت ریلی در یک سال گذشته به بهره‌برداری رسید که برخی از آن‌ها سال‌ها سرمایه گذاری شده و معطل مانده بود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: پروژه همدان به سنندج یکی از خطوط اصلی ریلی کشور بود که استان کردستان را از بن بست ریلی خارج و به شبکه ریلی متصل کرد.

وی افزود: با اتصال هر استان به شبکه ریلی توسعه اقتصادی آن جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند و با تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، شرایط برای سرمایه‌گذاری در آن استان فراهم می‌شود که می‌توانیم نتایج آن را در سال‌های آینده ببینیم. این پروژه در کریدور شرقی_ غربی نیز نقش قابل توجهی خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه راه‌آهن رشت به کاسپین نیز تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: این راه‌آهن یکی از قطعات راهبردی در حوزه حمل‌ونقل کالای دریا به دریا است و دو بندر مهم کشور را به یکدیگر متصل می‌کند.

بذرپاش ادامه داد: راه آهن رشت - اقلید - یزد نیز از دیگر پروژه‌های مهم بود که با اهتمام راه‌آهن و سایر بخش‌های مجموعه وزارت راه و شهرسازی به بهره‌برداری رسید.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: راه‌آهن چابهار به زاهدان نیز تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد و بندر راهبردی چابهار را به منطقه مرکزی کشور متصل می‌کند. پروژه شهرکرد به اصفهان نیز تا پایان دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

وزیر راه شهرسازی در پایان گفت: هر شرکتی که امکان ساخت واگن مسافری دارد از طریق تهاتر نفت برای تأمین واگن مسافری، وارد میدان شود. قرارداد تأمین ۵۰۰ واگن مسافری از طریق تولید داخل یا واردات تا پایان سال منعقد شود.