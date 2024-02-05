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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۹

رییس شبکه دامپزشکی عسلویه خبر داد؛

رزمایش جهادی دامپزشکی در شهرستان عسلویه برگزار شد

رزمایش جهادی دامپزشکی در شهرستان عسلویه برگزار شد

بوشهر- رییس شبکه دامپزشکی شهرستان عسلویه از آغاز رزمایش جهادی دامپزشکی شهدای راه قدس و ارائه خدمات رایگان در این شهرستان خبر داد.

حمدالله مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رزمایش جهادی دامپزشکی با ارائه خدمات رایگان به جامعه روستایی و عشایری در مراتع گود اخند به مناسبت ایام اله دهه فجر در شهرستان عسلویه با همکاری فرمانداری، بخشداری، بسیج سازندگی، دهیاری اخند، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و اکیپ‌های عملیاتی واکسیناسیون شبکه دامپزشکی شهرستان عسلویه برگزار شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان عسلویه افزود: در این رزمایش تعداد هزار و ۲۵۰ رأس گوسفند و بز، ۱۵ رأس گاو گوساله علیه بیماری تب برفکی و ۱۶ قلاده سگ بر علیه بیماری هاری واکسینه شدند.

وی بیان کرد: سمپاشی جایگاه دام و دامداری‌های مراتع گود اخند نیز در این رزمایش انجام شد.

کد مطلب 6015000

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