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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۱

اصناف می توانند در دانشگاه علمی کاربردی ادامه تحصیل دهند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی شهرستان نیشابور گفت: فعالان صنفی می توانند در دانشگاه جامع علمی کاربردی، ادامه تحصیل دهند.

محمد مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: امتیاز جدید برای جامعه اصناف به دنبال تلاش های شورای اصناف و روسای جامع صنفی کشور در تهران و رایزنی با مقامات بالای وزارت علوم ایجاد شده است.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان نیشابور یادآور شد: طبق توافق صورت گرفته بین این دانشگاه و شورای اصناف کشور، دارندگان پروانه کسب معتبر یا افرادی که از سوی مجامع امور صنفی معرفی می شوند، بدون محدودیت جنسیت می توانند تا سقف 70 درصد در این دانشگاه پذیرش شوند.

وی خاطرنشان کرد: افراد صنفی برای کسب اطلاع از شهرها، مراکز و رشته ها، می توانند از لینک مراکز آموزشی اصناف در سمت راست سایت اصناف به نشانی www//:http shorayeasnaf.ir استفاده کنند.

کد مطلب 601501

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