پلیس کرمان قاچاقچی مسلح را دستگیر و ۲۱۶ کیلو تریاک را کشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، عبدالعلی روانبخش گفت: مأموران پلیس اطلاعات کهنوج در پی رصد اطلاعاتی احدی از قاچاقچیان معروف، که بوسیله همدستانش در جابجایی و انتقال مواد مخدر از مرزهای شرقی استان به شهرستان کهنوج نقش بسزایی دارند از ورود محموله مواد مخدر به داخل شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: در این رابطه مأموران انتظامی با یکسری کار اطلاعاتی و ضمن هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند متهم را در یک منزل مسکونی دستگیر و ۲۱۶ کیلو و ۱۵۰ گرم تریاک را به همراه یک قبضه سلاح جنگی و مهمات در این منزل کشف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در رابطه با فعالیت باندها و فروشندگان مواد مخدر را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند تا پلیس در کمترین زمان ممکن با سوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت برخورد قاطع کند.