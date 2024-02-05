برگزاری مسابقه نقاشی فرزندان جهادگران جهاد دانشگاهی اردبیل

مریم خروشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با ایام‌الله مبارکه دهه فجر، مسابقه نقاشی ویژه فرزندان جهادگر جهاد دانشگاهی استان اردبیل برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مسابقه نقاشی با محوریت انقلاب و شهدا ویژه فرزندان جهادگر جهاد دانشگاهی استان برگزار می‌شود.

مدیر روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت: این مسابقه با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با چگونگی پیروز شدن انقلاب اسلامی به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان اردبیل برپا می‌شود.

خروشی افزود: گروه سنی کودکان و نوجوانان می‌توانند در مسابقه نقاشی شرکت کنند و مهلت ارسال آثار در این مسابقه تا ۲۲ بهمن ماه جاری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: متقاضیان شرکت در این مسابقه می‌توانند نقاشی خود را به دفتر معاونت فرهنگی تحویل دهند.

مدیر روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان اردبیل بیان کرد: از برگزیدگان مسابقه نقاشی دهه فجر با اهدای هدایایی از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان تجلیل می‌شود.