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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۴

زندگی شاعر معاصر گیلانی مستند شد

فیلم مستند "واگویه‌ها" با موضوع شعر و زندگی سیدمحمد عباسیه کهن، شاعر فقید گیلانی، به کارگردانی محمد پرحلم و تهیه‌کنندگی حوزه هنری گیلان ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در این فیلم زندگی و شخصیت عباسیه کهن از منظر گفته‌‌ها و سخنان شاعران، منتقدان و خانواده او تصویر می‌شود. شاهین بشرا، حسین بدرطالعی و میثم یوسفی‌زاده تصویربرداری و یوسفی‌زاده تدوین "واگویه‌ها" را بر عهده داشته‌اند.

عباسیه کهن سال 1325 در انزلی متولد شد و بیشتر عمر را به تدریس در مدارس صومعه‌سرا گذراند. مجموعه شعرهای "به رنگ نیلوفران"، "شهر من عشق"، "دوینچی آه کشید"، "بین خودمان باشد"، "یک کاروان شقایق"، "در بیشه باران"، "کوه را با صدای من بگذار" و"واگویه‌ها"، در کنار کتاب پژوهشی "تذکره شاعران گیلان" از جمله تالیفات این شاعر است.

عباسیه کهن پس از شش ماه جدال با بیماری دوم تیرماه سال 1384 چشم بر جهان بربست و در بقعه آقامهدی آقا شهرستان صومعه سرا به خاک سپرده شد.

کد مطلب 601523

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