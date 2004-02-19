150 هزار مامور انتظامي امنيت انتخابات را در كشور تامين مي كنند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سردار مومني صبح امروز با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: نيروي انتظامي براي 24 ساعت ممنوعيت تبليغات انتخاباتي تمهيداتي انديشيده و به تمام نامزدهاي هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و هواداران آنها نيز نسبت به رعايت اين ضوابط و برخورد ماموران انتظامي با متخلفان اين قانون هشدارهاي لازم را داده است.

به گفته وي با توجه به اهميت ويژه هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي به دستور سردار قاليباف فرمانده نيروي انتظامي در درون ناجا ستادي از ماه گذشته جهت تامين امنيت انتخابات به استعداد 150 هزار نيرو به شكل تمام وقت فعال شده است.

معاون انتظامي ناجا در ادامه تصريح كرد: در استان هاي اردبيل ، هرمزگان، زنجان و آذربايجان شرقي علاوه بر انتخابات مجلس شاهد برگزاري انتخابات ميان دوره اي مجلس خبرگان هستيم.

وي در ادامه با اشاره به تامين امنيت كامل انتخابات در روز جمعه اظهار داشت:در طول روزهاي گذشته نيز امنيت كامل در كشور برقرار بود و طي امروز و فردا نيز شاهد برگزاري انتخاباتي پرشور و با نشاط با حضور فعال مردم هستيم.

سردار مومني در خاتمه با بيان اينكه در طول اين مدت با تخلفات انتخاباتي برخورد هاي لازم از سوي مراجع مربوطه صورت گرفت تصريح كرد: در مورادي كه جرمي به وقوع پيوسته باشد ناجا با هماهنگي دستگاه قضايي برخورد هاي لازم را انجام داده و در مورد ساير تخلفات نيز هيات هاي اجرايي و ستادي مستقيما برخورد كرده اند.