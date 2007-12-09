به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح‌آبادی امروز در حاشیه افتتاح شبکه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) در گفتگو با خبرنگاران در تشریح نشست شب گذشته مسئولان اقتصادی کشور با رئیس‌جمهور افزود : در این جلسه ابهاماتی که درخصوص سهام معادن در بازار سرمایه مطرح بود ، مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار داشت : در پایان این نشست مقرر شد ، ابهامات سهام معادن با همکاری این سازمان و وزارت صنایع و معادن حل و فصل شود.

صالح‌آبادی خاطر نشان کرد : در این نشست همچنین بر عرضه سهام پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی درخصوص مسایلی مانند مواد اولیه و محصولات این شرکت‌ها بحث و تبادل نظر شد به طوریکه مقرر گردید سازمان بورس و وزارت نفت همکاری‌های لازم را در این رابطه انجام دهند.

وی افزود : در این جلسه، دکتر احمدی‌نژاد بر ضرورت عرضه منطقی سهام و تامین حقوق سهامداران تاکید و اعلام کرد که سهام شرکت‌ها باید به گونه‌ای واگذار شود که حقوق مردم و سهامداران به خوبی تامین شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این سازمان نیز ساز و کارهای اجرایی خوبی را در دستورکار خود قرار خواهد داد تا حقوق مردم و سهامداران به خوبی تامین شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود : رئیس جمهور در این نشست دستور داد وزارتخانه‌ها در خصوص شرکت‌های مادرتخصصی با این سازمان همکاری‌های جدی داشته باشند.

در این نشست ، معاون اول، معاون اجرایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور،وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع ومعادن، نفت، کارو امور اجتماعی و رفاه ، روسای بانک مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل شرکت سهامی بورس اوراق بهادار تهران حضور داشتند.