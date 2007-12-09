۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۲۹

صالح آبادی:

رئیس‌جمهور بر توجه ویژه به حقوق سهامداران تاکید کرد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور گفت : رئیس‌جمهور در نشست مسئولان اقتصادی کشور بر توجه ویژه به حقوق سهامداران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح‌آبادی امروز  در حاشیه افتتاح شبکه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) در گفتگو با خبرنگاران در تشریح نشست شب گذشته مسئولان اقتصادی کشور با رئیس‌جمهور افزود : در این جلسه ابهاماتی که درخصوص سهام معادن در بازار سرمایه مطرح بود ، مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار داشت : در پایان این نشست مقرر شد ، ابهامات سهام معادن با همکاری این سازمان و وزارت صنایع و معادن حل و فصل شود.

صالح‌آبادی خاطر نشان کرد : در این نشست همچنین بر عرضه سهام پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی درخصوص مسایلی مانند مواد اولیه و محصولات این شرکت‌ها بحث و تبادل نظر شد به طوریکه مقرر گردید سازمان بورس و وزارت نفت همکاری‌های لازم را در این رابطه انجام دهند.

وی افزود : در این جلسه، دکتر احمدی‌نژاد بر ضرورت عرضه منطقی سهام و تامین حقوق سهامداران تاکید و اعلام کرد که سهام شرکت‌ها باید به گونه‌ای واگذار شود که حقوق مردم و سهامداران به خوبی تامین شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این سازمان نیز ساز و کارهای اجرایی خوبی را در دستورکار خود قرار خواهد داد تا حقوق مردم و سهامداران به خوبی تامین شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود : رئیس جمهور در این نشست دستور داد وزارتخانه‌ها در خصوص شرکت‌های مادرتخصصی با این سازمان همکاری‌های جدی داشته باشند.

در این نشست ، معاون اول، معاون اجرایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور،وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع ومعادن، نفت، کارو امور اجتماعی و رفاه ، روسای بانک مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل شرکت سهامی بورس اوراق بهادار تهران حضور داشتند.

