وجود نهادی برای نظارت بر کار مجلس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی امروز با حضور در جمع دانشگاهیان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به سئوال دانشجویی در خصوص تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اظهار داشت: بحث دانشگاه آزاد بحث مفصلی است چرا که پس از پیروزی انقلاب این دانشگاه نیز در توسعه دانشجویی کشور نقش داشته است اما در اینکه باید جلوی رشد بادکنکی دانشگاهها گرفته شود هیچ شکی نیست. چون همراه با توسعه باید مباحث کیفی دانشگاه نیز ارتقا یابد.

وی تصریح کرد: با هدایت رهبر معظم انقلاب هیئت موسس جدیدی برای دانشگاه آزاد پیشنهاد شد که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رسیده است که بر این اساس برخی مشکلات موجود در این دانشگاه که باید در برطرف شود ، رفع خواهد شد.

حداد عادل تاکید کرد که باید به دور از حرکات سیاسی به بحث تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد بپردازیم و شک نداشته باشیم که این امر محقق خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که چه اقداماتی از سوی مجلس هفتم برای تحقق سند چشم انداز 20 ساله توسعه صورت گرفته است گفت: بعد از ابلاغ چشم انداز الزامات این سند از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا تدوین شده و تلاش ما در مجلس هفتم نیز در همه امور تحقق بخشی به سند چشم انداز 20 ساله توسعه است.

وی خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان زیر نظر رهبر معظم انقلاب در حال انجام کارهایی برای تبدیل قوانین در راستای چشم انداز 20 ساله توسعه هستند.

حداد عادل در پاسخ به این سئوال که چرا ناظری برای نظارت بر کار مجلس که خود نهادی نظارتی محسوب می شود در نظر گرفته نمی شود اظهار داشت: بنده به این امر معتقدم و وجود نهادی برای نظارت بر کار مجلس را ضروری می دانم اما در این بین کار ظریفی باید انجام شود که مرز بین اختیارات نمایندگان یا سوءاستفاده آنان را مشخص کند. ضمن اینکه نباید در این بین قدرت نظارتی مجلس گرفته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تمام تلاش ما بر این است که مرز بین استفاده صحیح و سوءاستفاده نمایندگان از اختیارات خود مشخص شود.

وی ادامه داد: یکی از مسائل مورد بحث ما این است که مجلس باید خیلی کم عیب باشد اما حاضرم گواهی بدهم که مجلس هفتم مجلس خوبی بوده و بدنه آن متشکل از افراد خوشنام و نمایندگانی که عموما سخت کوش و خدوم هستند می باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به دانشجویی که گفت این شورا به دلیل چند شغله بودن برخی اعضا دچار روزمرگی شده و از عهده وظایف خود به خوبی برنیامده است گفت: این طور نیست که شورای عالی انقلاب فرهنگی دچار روزمرگی شده باشد اما این مشکل که اعضای شورا به صورت نیمه وقت نمی توانند به امور مربوطه بپردازند را قبول دارم.

نماینده تهران تصریح کرد: برای ارتقای شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می کنم افرادی بصیر و خبیر به صورت تمام وقت در کنار اعضای اصلی شورا به کار کارشناسی بپردازند.

حداد عادل در پاسخ به دانشجوی دیگری که پرسیده بود آیا گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا از دیدگاه شما منطقی است گفت: برخی اوقات کشورها می خواهند از سیاست ها و اهداف گذشته خود برگردند که این گزارش هم می تواند این چنین باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: انگیزه صدور گزارش اخیر سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در داخل این کشور هرچه باشد بر صداقت جمهوری اسلامی ایران صحه گذاشته و مهم برای ما این مطلب است که نشان می دهد ما در پیگیری مطالبات و اهداف خود موفق بوده ایم.