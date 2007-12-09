عفو برخی از عناصر پ.ک.ک بررسی می شود / تروریستها نماینده کردها نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، اردوغان روز جمعه در جریان سفر خود به پرتغال برای شرکت در نشست سران اتحادیه اروپا و آفریقا به خبرنگارانی که او را همراهی می کردند، گفت که این لایحه در دستور کار دولت وی قرار دارد تا افرادی از این گروه تروریستی را که قابل بازگشت به خانواده های خود هستند، به آغوش آنها بازگرداند.

وی افزود: ما می توانیم با کمک رسانه های جمعی نفوذ پ.ک.ک را در کوهها کاهش دهیم و به بهترین نتیجه ممکن دست پیدا کنیم.



به گفته اردوغان، بر اساس قانون جدید کسانی که پیش از آغاز بازپرسی خود را تسلیم کنند و اطلاعاتی را در راستای کمک به برچیده شدن این گروه ارائه کنند عفو می شوند.

روز پنجشنبه هفته گذشته هم رسانه های ترکیه خبر دادند که نیروهای امنیتی این کشور طی 2 سال و نیم گذشته به استناد "قانون ندامت" 245 عضو پ.ک.ک را که ابراز ندامت کرده بودند، آزاد کرده اند.



بر اساس این قانون که در سال 2005 به تصویب مجلس ترکیه رسیده، کسانی که در عملیاتی که منجر به مرگ شرکت نکرده باشند و پس از دستگیری از اعمال خود ابراز ندامت کنند و همین طور اطلاعاتی در مورد پ.ک .ک در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهند، مشمول این قانون می شوند.

این طرح با همکاری دولت و ارتش ترکیه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد بر آن است تا مانعی در برابر پیوستن جوانان به پ.ک.ک شود.



نخست وزیر ترکیه گفت: "در راستای تقویت دموکراسی در کشور دولت این کشور هر چه در توان دارد؛ به کار خواهد گرفت و من خودم به شخصه به کسانی از پ.ک.ک که به عملیات مسلحانه دست نزده اند، توصیه می کنم که کوهها را رها کرده و به خانواده خود بپیوندند".

اردوغان همچنین اضافه کرد: گروه تروریستی پ.ک.ک معرف و نماینده کردهای این کشور نیستند، آنها تروریست هستند و نمی توانند نماینده همشهریان کرد من باشند و این گونه سازمان های جدایی طلب در تلاش هستند تا از شهروندان کرد ترکیه بهره برداری کنند و به این وسیله فرصتی برای برای خود ایجاد کنند و از آن بهره برداری نمایند که این چیزی جز خونریزی و اشک را برای اکراد به همراه نداشته است.

وی همچنین گفت که این تروریستها از سیاست حزب عدالت و توسعه مبنی بر حمایت از کردهای منطقه ناراضی و ناخرسند هستند.



همچنین در همین رابطه هفته گذشته ارتش ترکیه با پخش اعلامیه هایی در مناطق مرزی از اعضای پ ک ک خواست در صورتی که در عملیات مسلحانه شرکت نکرده اند؛ تسلیم مقام های امنیتی شوند و مجازات نخواهند شد.