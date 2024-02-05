به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جابری انصاری گفت: هم زمان با فرا رسیدن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، امسال نیز همانند سالهای گذشته، شهر کرج میزبان چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر است. این جشنواره طبق روال و سیاق سالهای گذشته برگزار میشود.
وی جشنواره فیلم فجر را گل سرسبد جشنوارههای فجر کشور در کنار جشنوارههای تئاتر، مد و لباس، تجسمی و موسیقی دانست و افزود: امید است اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز میزبان خوبی برای سینما دوستان، علاقهمندان به هنر هفتم و خانوادههای فرهنگدوست البرز در این رویداد باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز بیان کرد: این جشنواره با اکران ۲۰ فیلم از امروز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه در سه سینمای اکومال، ساویز و پرشین و هر یک در دو سانس به نمایش در می آیند.
جابری انصاری مطرح کرد: با نظر تهیهکنندگان که مالکان مادی و معنوی اثر هستند، برای حفظ جنبه حقوقی آثار، در حال حاضر فیلمهای جشنواره تنها در مراکز استانها و تهران به نمایش در میآیند و در زمانی دیگر اکران عمومی آثار انجام خواهد شد.
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