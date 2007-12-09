واحدهای تولیدکننده، تخم مرغ را با قیمت‌ توافقی به بازار عرضه نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اسکندری امروز در جمع خبرنگاران گفت: ازآغاز اجرای طرح ساماندهی مرغ، تولید این محصول درکشور به ثبات رسیده است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته به دنبال این هستیم که با تولیدکنندگان تخم مرغ به توافق برسیم تا در چارچوب مشخص تولیدات خود را عرضه کنند. درصورت توافق در این مورد خود به خود قیمت تخم مرغ کاهش می‌یابد.

وی افزود: براساس محاسبات انجام شده در طرح ساماندهی بازار مرغ و تخم مرغ متوسط قیمت خرید مرغ زنده درب مرغداریها ازتولیدکنندگان کیلویی یک هزار و150 تومان و عرضه آن در بازار با قیمت کیلویی یک هزار و 850 تومان پیش بینی شده که در چند ماه اخیر قیمت مرغ همیشه زیر این قیمت به دست مصرف‌ کنندگان رسیده است.

اسکندری بیان کرد: هم اکنون قیمت مرغ به قیمت مناسب یک هزار و850 تومان رسیده که این قیمت با درنظر گرفتن عدم زیان تولیدکنندگان تعیین شده است.

وی افزود: عدم وجود سیستم حمل و نقل مرغ و نبود نقدینگی ازمشکلات این صنعت به شمار می رود که علی رغم وجود مشکلات موجود هم اکنون تولید روال عادی خود را طی می‌کند.

وزیرجهاد کشاورزی با اشاره به طرح خرید نقدی تخم مرغ بیان کرد: متاسفانه از زمان شروع طرح واحد‌های تولیدکننده همکاری خوبی نداشته اند و به رغم جلساتی که با آنها داشته ایم، تخم مرغ را با قیمت‌های توافقی به بازارعرضه نکردند و به دلیل افزایش مصرف تخم مرغ دراین فصل قیمت تولیدات خود را در بازارافزایش داده اند.

اسکندری افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته به دنبال این هستیم که با تولیدکنندگان تخم مرغ به توافق برسیم تا در چارچوب مشخص تولیدات خود را عرضه کنند که درصورت توافق در این مورد خود به خود قیمت تخم مرغ کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به این که بخش کشاورزی خصوصی است، افزود: اززمان آغاز بحث بنگاه های زودبازده به عنوان یک فعالیت جدید در بخش علاوه بر فعالیتهای گذشته سرمایه‌گذاری دربخش خصوصی انجام شده است.

وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه درحال حاضر برخی اقلام علوفه‌ای، نباتات روغنی و مقداری برنج و همچنین کود شیمیایی به کشور وارد می‌ شود، تصریح کرد: تاکنون هیچ محصولی روی دست کشاورزان باقی نمانده و مقداری از محصول آنها توسط دولت و مقداری نیز به صورت خرید توافقی توسط تشکل‌های بخش خریداری و محصولات آنها با قیمت بالاتری نسبت به گذشته به فروش رسیده است.