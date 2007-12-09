اولین نمایشگاه بین المللی دانشگاه های نیمه جنوبی کشور در اصفهان

رسول محققیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت:‌ اولین نمایشگاه بین المللی دانشگاه ها، ‌مراکز آموزشی و تجهیزات اصفهان در محل پل تاریخی شهرستان از ۲۰ تا ۲۳ آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی افزود: این نمایشگاه برای اولین بار به همت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان و با هدف ایجاد فضایی مناسب جهت بررسی تفاوتهای علمی و فیزیکی فعالان آموزشی در پی پیشرفت علم برگزار می شود.

محققیان یادآور شد: این نمایشگاه در فضایی بالغ بر چهار هزار و ۵۰۰ متر مربع و با حضور ۶۸ موسسه،‌ مرکز آموزشی و شرکتهای مرتبط از استانهای اصفهان تهران، ‌تبریز،‌ قم، کرمانشاه و کشورهای امارات متحده عربی، ‌قبرس، ‌مالزی در قالب ۷۰ غرفه در زمینه دانشگاه های دولتی،‌ غیرانتفاعی،‌ آزاد و پیام نور همچنین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خارجی، ‌موسسات اعزام دانشجو مراکز و موسسات آموزشی علمی،‌ فرهنگی،‌ هنری و فنی و حرفه ای و تولید کنندگان تجهیزات کمک آموزشی برگزار می شود.