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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۴۰

رییس هیأت نظارت بر انتخابات خوزستان:

صلاحیت ۴۲ نفر دیگر از داوطلبان انتخابات مجلس در خوزستان تأیید شد

صلاحیت ۴۲ نفر دیگر از داوطلبان انتخابات مجلس در خوزستان تأیید شد

اهواز- رییس هیأت نظارت بر انتخابات خوزستان گفت: صلاحیت ۴۲ نفر دیگر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در خوزستان از سوی شورای نگهبان تأیید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن معماری بعد از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بررسی شکایت‌های داوطلبان در زمینه نداشتن صلاحیت برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان در حال انجام است.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات خوزستان افزود: شورای نگهبان صلاحیت ۴۲ نفر دیگر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خوزستان را تأیید کرد.

وی ادامه داد: از مجموع ۴۲ داوطلب تأیید صلاحیت شده، ۹ نفر در حوزه انتخابیه آبادان، ۱۱ نفر در حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، ۲ نفر در حوزه انتخابیه ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون، یک نفر در حوزه انتخابیه ماهشهر، امیدیه، هندیجان و جولکی، چهار نفر در حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجاری، چهار نفر در حوزه انتخابیه خرمشهر، سه نفر در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر، یک نفر در حوزه انتخابیه شادگان، ۲ نفر در حوزه انتخابیه شوش، یک نفر در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند، ۲ نفر در حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا و ۲ نفر در حوزه انتخابیه اندیمشک هستند.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات خوزستان بیان کرد: اسامی نهایی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه (۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۲) از سوی شورای نگهبان اعلام می‌شود.

کد مطلب 6015518

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    • عباس US ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
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