صلاحیت ۴۲ نفر دیگر از داوطلبان انتخابات مجلس در خوزستان تأیید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن معماری بعد از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بررسی شکایت‌های داوطلبان در زمینه نداشتن صلاحیت برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان در حال انجام است.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات خوزستان افزود: شورای نگهبان صلاحیت ۴۲ نفر دیگر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خوزستان را تأیید کرد.

وی ادامه داد: از مجموع ۴۲ داوطلب تأیید صلاحیت شده، ۹ نفر در حوزه انتخابیه آبادان، ۱۱ نفر در حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، ۲ نفر در حوزه انتخابیه ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون، یک نفر در حوزه انتخابیه ماهشهر، امیدیه، هندیجان و جولکی، چهار نفر در حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجاری، چهار نفر در حوزه انتخابیه خرمشهر، سه نفر در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر، یک نفر در حوزه انتخابیه شادگان، ۲ نفر در حوزه انتخابیه شوش، یک نفر در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند، ۲ نفر در حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا و ۲ نفر در حوزه انتخابیه اندیمشک هستند.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات خوزستان بیان کرد: اسامی نهایی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه (۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۲) از سوی شورای نگهبان اعلام می‌شود.