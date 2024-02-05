اقدامات شاخص بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، اسدی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: رسانه‌ها در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت همیشه در صحنه بوده و همراه خانواده‌های شهدا هستند.

وی افزود: ایلام یکی از استان‌های پیشرو در زمینه آگاهی بخش به صورت واقعی در جامعه است.

مدیرکل بنیاد شهید ایلام گفت: کشور در برهه حساسی قرار دارند و ملت با حضور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و انتخابات پیش رو می‌توانند وفاداری خود را به نظام و انقلاب مانند گذشته ثابت کنند.

اسدی ادامه داد: در حال حاضر سه هزار خانواده شهید، ۱۵ هزار و ۷٠٠ جانباز و ۳۳۷ نفر آزاده در استان تحت حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام قرار دارند.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح “سپاس” از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۲ هزار دیدار با خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران توسط بنیاد و مسوولان ارشد دستگاه‌های اجرایی از جمله استاندار، امام جمعه و… انجام و این مهم تداوم دارد.

مدیرکل بنیاد شهید ایلام با اشاره ساماندهی گلزار شهدا نیز گفت: در این راستا فاز دوم گلزار شهدای صالح آباد، گلزار شهدای سید اکبر دهلران و فاز اول گلزار شهدای حاجی حاضر ایوان که نیازمند مرمت بودند قبل از هفته دفاع مقدس سال جاری انجام شد.

وی با بیان اینکه ثبت و ضبط خاطرات والدین شهدا و جانبازان، از اولویت‌های بنیاد است، عنوان کرد: تا کنون بیش از ۸۵ هزار سند در استان گردآوری شده است.

اسدی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۴ هزار و ۵٠٠ نفر از شاغلان دستگاه‌های اجرایی استان تبدیل وضعیت شده و رایزنی اجرای این طرح در زیر مجموعه وزارت نفت که حدود ۸٠٠ نفر هستند در حال انجام است.

وی افزود: سال گذشته مبلغ ۱۶۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به یکهزار و ۸٠ نفر ایثارگران استان که فاقد شغل هستند توسط بانک‌های عامل پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد شهید ایلام گفت: در سال جاری نیز مبلغ ۱٠٠ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی برای ۶۵٠ نفر واجد شرایط پرداخت می‌شود.

اسدی در پایان یادآور شد: سال گذشته نیز ۷۷۵ فقره تسهیلات مسکن به جامعه ایثارگران استان پرداخت شده است.