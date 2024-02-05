افتتاح پروژه چمن مصنوعی فوتبال در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت فرماندار ساری عصر دوشنبه در آئین افتتاح پروژه چمن مصنوعی فوتبال در روستای دامیر بخش رودپی ساری ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و پیشاپیش بعثت نبی مکرم اسلام (ص) و تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) گفت: راهبرد ما در شهرستان ساری، بسیجِ دستگاه‌ها در تحقق پروژه‌های نیمه تمام در شهرستان ساری است.

وی با بیان اینکه با افتتاح این پروژه فرصتی مناسبی برای فوتبال دوستان منطقه فراهم شده است تا مسابقات مختلف ورزشی را در این مکان برگزار کنند افزود: مردمی سازی امور اصلی ترین جهت گیری دولت خدمتگزار سیزدهم است و در این مسیر با تمام توان گام برمی داریم.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه این پروژه به مساحت ۹۰۰ مترمربع و با اعتبار ۱.۶ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است، گفت: این مکان فرصت بسیار مناسبی برای کشف و پرورش استعدادهای جوانان و نوجوانان است.