جامعه‌ قرآنی نقش بسزایی در مشارکت حداکثری انتخابات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی بعد از ظهر دوشنبه در گردهمایی تجدید میثاق جامعه قرآنی استان بوشهر با آرمانهای انقلاب اسلامی در گلزار شهدای بوشهر جامعه قرآنی را جامعهای پیشگام در همه زمینهها عنوان کرد و افزود: در اسفندماه ۲ انتخابات مهم و سرنوشت ساز در پیش داریم که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب کسانی که تریبون دار هستند و مخاطب دارند باید مردم را برای حضور در انتخابات تشویق و ترغیب کنند.
فرماندار بوشهر افزود: انتظار است جامعه قرآنی مانند همیشه پیش قدم شده و طی برنامههای پیشرو مانند برنامههای دهه مبارک فجر و کارونهای قرآنی، اعیاد رجب و شعبان و در برنامههای مختلف و مستمر این امر و دستور رهبری را اجرایی کنند.
فرماندار بوشهر با بیان اینکه رسانههای بیگانه یاس و ناامیدی مردم از انقلاب و عدم مشارکت حداکثری و زیر پنجاه درصد مردم در انتخابات را نشانه رفتهاند افزود: از ماهها پیش تا کنون سکوهای تبلیغاتی دشمن روی این نقاط تمرکز کرده و ما نیز وظیفه داریم با استفاده از رهنمودهای رهبری که همان جهاد تبیین است این مهم را خنثی کنیم.
وی بیان کرد: مردم در ۱۱ اسفندماه مانند همیشه مشت محکمی به دهان استکبار جهانی خواهند زد و برگ زرینی در دفتر خاطرات انقلاب اسلامی به یادگار خواهند گذاشت.
رئیس شورای اداری شهرستان بوشهر ضمن تقدیر از مجاهدتهای همیشگی فعالان، اساتید و مربیان قرآنی در پرورش استعدادها و ظرفیتهای قرآنی در سطح شهرستان بوشهر خاطر نشان کرد: وظیفه جامعهی قرآنی تا پایان سال سنگینتر از دیگر اقشار جامعه است چراکه بلافاصله پس از برگزاری انتخابات در اسفند، ماه مبارک رمضان را در پیش داریم که ماه بهار قرآن است و وظیفه دست اندر کاران برنامههای قرآنی نیز در این ماه بیش از پیش خواهد بود، لذا از این رو برنامه ریزی مدونی به منظور اجرای هرچه بهتر برنامههای قرآنی صورت خواهد گرفت.
نظر شما