بیش از ۵۴۰ میلیارد تومان اعتبار به آزادراه شمالی کرج تزریق شد

حسین مهاجری در گفت وگو با خبرنگار مهر مطرح کرد: شورای دوره ششم شهر کرج بنای خود را بر آن گذاشت تا تعدادی از پروژه‌های مهم شهر را آغاز و پروژه‌های نیمه کاره را تکمیل کند و بتواند آنها را با زمانبندی منطقی در اسرع وقت به نتیجه برساند اما مقدمه اجرای این پروژه‌ها، تأمین مالی بود.

وی ادامه داد: در این راستا موفق شدیم بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری کرج را به صورت ۱۰۰ درصد محقق کنیم که امید است در سال جاری نیز این اتفاق رقم بخورد. همچنین متمم بودجه نیز حدود ۸۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و همین موضوع موجب شد بتوانیم پروژه‌های خوبی را آغاز و برای تکمیل آنها تلاش کنیم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج عنوان کرد: از جمله این پروژه‌های مهم آزادراه شمالی کرج، قطار شهری و تقاطع‌های مختلف بود و برنامه شورا این است که بتوانیم در سال آینده آزادراه شمالی را به آزادراه همت متصل و ایستگاه متروی شهید سلطانی تکمیل کنیم.

مهاجری پل B۱ آزادراه شمالی را پیچیده‌ترین پل خاورمیانه به لحاظ دهانه و ارتفاع پل دانست و مطرح کرد: در ابتدای دوره ششم پایه‌های این پل تکمیل نشده بود اما با پیگیری‌های مسؤولین استانی، سیاست‌های شورا و همت عوامل شرکت آزادراه شمالی این پروژه سرعت خوبی گرفت و تمام قطعات مورد نیاز تأمین شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: طبق گزارش ارائه شده در این زمینه، افرادی که در این پروژه فعالیت می‌کنند، همه از هموطنان ایرانی هستند و ما از افراد خارجی در این پروژه استفاده نخواهیم کرد، اگرچه بخشی از قطعات از خارج از کشور تهیه شده است.

وی از تزریق بودجه‌ای بالغ بر ۵۴۰ میلیارد تومان به این پروژه در سال جاری و ضمن اعلام آمادگی برای اختصاص مبالغ بیشتر با توجه به پیشرفت پروژه اظهار کرد: درصدد هستیم با جبران تأخیرهای این پروژه، تا سال آینده یا نهایتاً پایان دوره ششم، پل‌های B۰ و B۱ تکمیل شوند.

مهاجری بیان کرد: همچنین امید آن می‌رود تا زمان مذکور از طریق این پروژه همت به شهر کرج متصل شود و از ضلع غربی آن حداقل تا خیابان خوارزمی که ضلع غربی کرج است به نتیجه برسد و شهروندان کرجی از لذت بهره برداری از این مسیر بهره مند شوند.