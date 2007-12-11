سفر زیارتی مشهد هدیه ازدواج به طلاب خواهر حوزه های علمیه

حجت الاسلام قندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : به بیش از 500 زوج که از تاریخ اول فروردین ماه سال 85 تا 30 دی ماه سال جاری ازدواج کرده یا خواهند کرد سفر زیارتی سه روزه زیارت حرم رضوی به همراه هزینه رفت و آمد و اسکان اعطا خواهد شد.

وی افزود: انجام کارگاههای آموزشی بخشی از فعالیتها در این کاروانهای زیارتی است که اولین کاروان 20 آذر همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) با حضور 260 زوج به مشهد مقدس اعزام خواهد شد. پیش بینی می شود مجموعه این مزدوجین در قالب سه کاروان به مشهد مقدس اعزام شوند.