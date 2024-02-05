  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۳۶

به مناسبت دهه فجر؛

برنامه خاطره گویی انقلاب در دیلم برگزار شد

برنامه خاطره گویی انقلاب در دیلم برگزار شد

بوشهر- برنامه خاطره گویی انقلابیون و کاشت نهال به مناسبت دهه مبارک فجر در مدرسه دخترانه سمیه شهر دیلم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی فرماندار دیلم بعد از ظهر دوشنبه در این مراسم ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام موسی کاظم (ع) بیان کرد: دانش آموزان باید از گذشته و اتفاقاتی که در بدو پیروزی انقلاب و قبل و بعد از آن رخ داده اطلاع داشته باشند که چه مقاومت‌ها و خون‌ها پای انقلاب داده‌ایم.

محمد امین خلیجی افزود: دانش آموزان باید بدانند این جشن‌ها و گردهمایی‌ها چه معنایی دارد و با اهداف انقلاب و شکست طاغوت به صورت کامل آشنا شوند.

وی عنوان کرد: باید نسل گذشته را با نسل جدید پیوند دهیم و یکی از عوامل مهم در این راستا، همان خاطره گویی است که آشنایی نسل جدید با مسائل گذشته را در پی دارد.

برنامه خاطره گویی انقلاب در دیلم برگزار شد

معاون سیاسی فرماندار دیلم اظهار داشت: دشمنان ما در رسانه‌ها تلاش می‌کنند تا نوجوانان و جوانان را از نظام و انقلاب دلسرد کنند و آگاهی بخشی به فرزندمان امری ضروری است.

وی اضافه کرد: امید است ما و شما دانش آموزان در مسیر انقلاب ثابت قدم باشیم.

برنامه خاطره گویی انقلاب در دیلم برگزار شد

این برنامه با حضور معاون سیاسی فرماندار، فرمانده سپاه شهرستان و سایر مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و در انتها تعداد ۱۴ نهال به نیت چهارده معصوم کاشته شد و از نمایشگاه‌های غذاهای سنتی و نقاشی بازدید به شد.

برنامه خاطره گویی انقلاب در دیلم برگزار شد

برنامه خاطره گویی انقلاب در دیلم برگزار شد

کد مطلب 6015678

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه