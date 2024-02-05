برنامه خاطره گویی انقلاب در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی فرماندار دیلم بعد از ظهر دوشنبه در این مراسم ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام موسی کاظم (ع) بیان کرد: دانش آموزان باید از گذشته و اتفاقاتی که در بدو پیروزی انقلاب و قبل و بعد از آن رخ داده اطلاع داشته باشند که چه مقاومت‌ها و خون‌ها پای انقلاب داده‌ایم.

محمد امین خلیجی افزود: دانش آموزان باید بدانند این جشن‌ها و گردهمایی‌ها چه معنایی دارد و با اهداف انقلاب و شکست طاغوت به صورت کامل آشنا شوند.

وی عنوان کرد: باید نسل گذشته را با نسل جدید پیوند دهیم و یکی از عوامل مهم در این راستا، همان خاطره گویی است که آشنایی نسل جدید با مسائل گذشته را در پی دارد.

معاون سیاسی فرماندار دیلم اظهار داشت: دشمنان ما در رسانه‌ها تلاش می‌کنند تا نوجوانان و جوانان را از نظام و انقلاب دلسرد کنند و آگاهی بخشی به فرزندمان امری ضروری است.

وی اضافه کرد: امید است ما و شما دانش آموزان در مسیر انقلاب ثابت قدم باشیم.

این برنامه با حضور معاون سیاسی فرماندار، فرمانده سپاه شهرستان و سایر مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و در انتها تعداد ۱۴ نهال به نیت چهارده معصوم کاشته شد و از نمایشگاه‌های غذاهای سنتی و نقاشی بازدید به شد.