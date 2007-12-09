شرایط منطقه به ما درس همکاری می دهد/ رهبران کرد دوستان خوب ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر امروز در دیدار هیئتی از سران برخی احزاب سیاسی و تشکلهای کردستان عراق، مردم این کشور همسایه اعم از کرد، شیعه و سنی را برادران ایران و ایرانیان خواند و گفت: حتی در زمانی که صدام با ما میجنگید، آرزو میکردیم فضایی فراهم شود تا مردم دو کشور همکاری داشته باشند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری، لجبازی سردمداران آمریکا در مورد پرونده هسته ای ایران را نشان از کینهتوزی آنان دانست و گفت: آنقدر در برجسته کردن خطر هستهای ایران افراط کردند که حتی کشورهای دوست آنها در منطقه به آنها اعتراض میکنند که خطر واقعی منطقه، تسلیحات هسته ای اسراییل است و سیاست آمریکا را دوگانه و معیوب میخوانند.
هاشمی رفسنجانی با بیان نگرانیهای ایران درباره اشغال و مشکلات عراق گفت: متاسفانه دشمنان به مشکلات دامن میزنند تا به خاطر ذخایر غنی انرژی و جغرافیای راهبردی عراق، تداوم اشغال خود را توجیه کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلافات داخلی آمریکا درباره مسائل منطقه خاورمیانه و بهویژه ایران را نشان از بیمنطقی و عدم صداقت آنان در برخورد با مسائل دانست و گفت که کارشان به جایی رسیده که مجلس آمریکا برای گزارش سیا و نهاد اطلاعاتی دیگر، پیشنهاد تحقیق و تفحص میدهد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با ارایه تحلیلی از روند همکاریهای اکراد ایران و عراق با جمهوری اسلامی گفت: اشتراک مذهبی، دینی، فرهنگی و نژادی ایرانیها و اکراد، همکاریهای مسئولان را ضروری مینماید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان خاطراتی از استقبال مردم کردستان عراق از رزمندگان ایرانی در طول دفاع مقدس گفت: رهبران کردها دوستان خوبی برای ایران هستند و این دوستی ریشه در تاریخ دارد.
وی با تجلیل از موضعگیریهای جلال طالبانی در قبال اتهام دشمنان مبنی بر دخالت ایران در عراق گفت: مشکل دشمنان این است که هویت فرهنگ مشترک مردم دو کشور را درک نکردهاند.
در آغاز این دیدار شیخ علی باپیر، امیر جماعت اسلامی کردستان عراق با تشکر از مساعدتهای جمهوری اسلامی ایران به مردم این خطه در طول حکومت استبدادی صدام و پس از آن گفت: حقشناسی حکم میکند نگذاریم از کشور ما به ایران اسلامی آسیب برسد.
وی اسلام را خواسته مشترک مردم کرد، فارس و عرب در دو کشور ایران و عراق خواند و گفت: باید بر اساس مشترکات، به اصالت واقعی اسلام برگردیم و نگذاریم دشمن در بین ما فتنهانگیزی کند.
صلاحالدین محمد بهاءالدین دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان عراق نیز با تشریح اوضاع این منطقه گفت: توجه به زیرساختها نیاز اصلی عراق، بهویژه کردستان است که باید از تجربیات ارزشمند ایران در این زمینه استفاده کنیم.
محمد ملا قادر عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق نیز با تشکر از همکاریهای انساندوستانه ایران بهویژه پس از بمباران شیمیایی حلبچه عراق، خواهان تداوم کمکهای انساندوستانه جمهوری اسلامی ایران شد.
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