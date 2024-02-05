مشارکت حداکثری در انتخابات منجر به شکست دشمن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی در همایش شکوه انتخابات لاهیجان که با همراهی پرشور اقشار مختلف مردم ولایتمدار در سالن حزین لاهیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان برگزار شد، با بیان اینکه دشمن نمی‌خواهد قدرت، پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف را ببیند، اظهار کرد: در طول ۴۵ سال گذشته کشور در بسیاری از حوزه‌های نظامی، هسته‌ای، پزشکی، ورزشی، هوافضا و نانو تکنولوژی به موفقیت‌های زیادی دست یافت که باید توسط مسئولان به خوبی برای نسل انقلاب تبیین شود.

وی با اشاره به نقش حضور و مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: حضور مردم منجر به افزایش انسجام ملی در کشور شده و بدون شک مردم با مشارکت خود در انتخابات بار دیگر پاسخی محکم به دشمنان اسلام خواهند داد.

استاندار گیلان با تاکید بر تلاش برای حضور تمامی جریانات و گروه‌های سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شورای محترم نگهبان و وزارت کشور با همه توان زمینه حضور تمامی جریانات و سلایق سیاسی برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم کرده و کشور آماده برگزاری یک انتخاباتی باشکوه است.

عباسی یکی از برنامه‌های دشمن را تزریق روحیه نا امیدی در کشور در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری دانست و افزود: تشویق و ترغیب مردم برای حضور در انتخابات مهمترین واقعه کشور به شمار می‌رود که در تعیین سرنوشت کشور تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه باید تمامی اقشار جامعه از جمله مسئولان دین خود را به شهدا و خانواده شهدا ادا کنند، تصریح کرد: شهدا با خون پاک خود باعث استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی شدند و به طور یقین مردم و مسئولان نیز با حضور خود پای صندوق‌های رأی در ۱۱ اسفند دین خود را به انقلاب، شهدا و امام شهدا ادا می‌کنند.

به گفته استاندار گیلان انتخابات رویدادی تاریخی در انقلاب است که از ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ مردم با ۹۸.۲ درصد به جمهوری اسلامی رأی دادند و از آن زمان تاکنون در انتخابات مختلف همواره از امتحان و آزمایش الهی سربلند بیرون آمده، دشمن را ناامید کرده و به عقب رانده‌اند.

عباسی مجلس قوی را نشان دهنده اقتدار نظام مقدس جمهوری دانست و تصریح کرد: دشمن سعی دارد از طریق مشارکت کم مجلسی ضعیف بر روی کار بیاید ولی مردم همواره با انتخاب درست و حضوری پرشور در انتخابات دشمن را ناامید کردند زیرا ما مسئولان میراث‌دار و امانتدار شهدا و امام شهدا هستیم، از این رو نباید اجازه دهیم به مردم و انقلاب خیانت شود.